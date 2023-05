Esce “Un’estate all’inferno” il nuovo disco della Hofmann Orchestra

Il lavoro, mixato da Davide Lasala con Andrea Fognini (Giorgieness, Nic Cester, Gorillaz, Dell’era) e masterizzato da Giovanni Versari (Verdena, Afterhours, Muse, Bobo Rondelli) arriva dopo i singoli “L’importante è esagerare”, “Perché amo il mio lavoro”, “YouPorn” e “Mi chiedi spesso” e rappresenta un ulteriore passo in avanti nella crescita artistica della band, che con il fortunato disco d’esordio “Ouverture”, pubblicato nel 2021, ha raggiunto i suoi primi 100.000 stream su Spotify.

Tracklist

Mi chiedi spesso Perché amo il mio lavoro Ne vedremo delle brutte L’importante è esagerare Gli USA un giorno guardando quel che accade negli USA Vessare humanum est YouPorn Un’estate all’inferno Solo l’umanità Liquefatto

La Hofmann Orchestra commenta il lavoro: Questo è un concept album che ha come filo conduttore le sciagure e le contraddizioni legate alla pandemia, pur non parlando mai di quest’ultima, che viene usata solo come pretesto per mettere in luce le perversioni e le mostruosità del genere umano quando attraversa un periodo buio o una crisi, e come quest’ultima sia l’alibi per concedersi qualsiasi cosa, a patto che dalla crisi si esca peggiori di prima. In contrasto con le tematiche amare, tuttavia, il disco ha un mood piuttosto fresco e ironico, dove fuzz moderni e spigolosi si mischiano con delicati e caldi suoni vintage come quelli del piano rhodes.

FB: https://www.facebook.com/ hofmannorchestra

IG: https://www.instagram.com/ hofmannorchestra/

YT: http://bit.ly/ HofmannOrchestraYouTube

