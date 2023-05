Diletta Leotta e Paola Barale ospiti nel weekend a Verissimo

Diletta Leotta e Paola Barale sono due delle ospiti del programma di Silvia Toffanin

Sabato 6 e domenica 7 maggio 2023, weekend in compagnia di Verissimo, con i tradizionali appuntamenti in onda alle ore 16.30 . Inoltre, sabato 6 maggio, dalle ore 10.45 alle 15.45 circa, Verissimo in collaborazione con TG5 presenta: L’incoronazione di Carlo III. Dallo studio di “Verissimo” Silvia Toffanin seguirà, in diretta, l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra. A commentare l’evento Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. In collegamento da Londra: Dario Maltese, Federico Gatti e Susanna Galeazzi.

Sabato

Nel consueto appuntamento del sabato tutte le emozioni di Diletta Leotta, in attesa della sua prima bambina. In studio anche Elenoire Casalegno e Bianca Atzei con il compagno Stefano Corti, neo genitori del piccolo Noa Alexander. Prima intervista a Verissimo per Natalia Mastrota, figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota.

E ancora, in studio: Francesco Pannofino e Beppe Carletti con gli splendidi 60 anni dei Nomadi.

Domenica

Nel domenicale di Verissimo il racconto di Paola Barale, in uscita con il suo primo libro dal titolo “Non è poi la fine del mondo” e la storia di una bella amicizia, quella tra Milena Miconi, Manila Nazzaro, Matilde Brandi e Angela Melillo.

Inoltre, direttamente da “Amici” di Maria De Filippi, la vita e il percorso artistico dei giudici Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Infine, intervista di coppia per Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia