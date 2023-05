La principale novità dell’edizione 2023 del Treno di Dante (www.iltrenodidante.it) è rappresentata dalla crociera delle Città d’Arte: 3 giorni a bordo del treno storico “Centoporte”, messo a disposizione dalla Fondazione FS italiane, alla scoperta di Firenze, Brisighella, Ravenna, Ferrara e Bologna. Ecco allora che a chiudere i primi mesi di “corse” prima della pausa estiva, nel ponte del 2 Giugno partirà la crociera.

PROGRAMMA

L’intenso programma di viaggio prevede la partenza il 2 giugno dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze alle ore 8.50 (ritrovo passeggeri alle 8.15), per arrivare a Brisighella (RA) alle 11.12. Con le assistenti di viaggio si raggiungerà il Parco Caduti di Nassiriya per l’accoglienza da parte delle autorità. A seguire, tempo libero fino alle 14 per poi proseguire con la passeggiata guidata alla scoperta del borgo medievale e delle sue bellezze paesaggistiche, attraversando le vie e gli angoli più caratteristici del paese. Il tour si concluderà con una degustazione del rinomato Olio DOP Brisighello.

Alle 15.51 partenza del Treno alla volta di Ravenna dove è previsto il tour guidato “Tra Dante e i Mosaici”. A conclusione della visita, tempo libero per visitare il centrale Mercato Coperto e per usufruire dei numerosi benefit inclusi nel biglietto della crociera. Pernottamento in città.

Sabato 3 giugno, il Treno di Dante lascerà Ravenna alla volta di Ferrara, dove è previsto l’arrivo alle 12.34. Dopo il pranzo, alle 15.30 dal Cannone di Bronzo in Piazza Castello partirà il tour con guida per scoprire le bellezze del centro della città. Pernottamento in città.

L’ultima giornata del tour, porterà i passeggeri a Bologna, dove l’arrivo è previsto per le ore 10.30 di domenica 4 giugno. Dalla centralissima piazza Re Enzo partirà il tour guidato “Dante e il Medioevo”. Il Treno ripartirà alla volta di Firenze alle 17.00, con arrivo previsto alla stazione di Santa Maria Novella alle 18.11.

Il trasporto bagagli ed i transfer treno/Hotel e viceversa sono sempre a cura dello staff del Treno di Dante.

DUE PACCHETTI DISPONIBILI

Due i pacchetti disponibili: standard da 399 euro (3 giorni, per adulto in camera doppia Hotel 3 stelle con trattamento BB, viaggio in carrozze standard, 4 escursioni guidate) e charme da 489 euro (3 giorni, per adulto in camera doppia Hotel 4 stelle con trattamento BB, viaggio in carrozze di prima classe, 4 escursioni guidate).

In entrambe le soluzioni sono previsti numerosi benefit nelle località attraversate dal Treno di Dante. Ogni titolare del biglietto di viaggio ha quindi la possibilità di visitare gratuitamente alcune delle eccellenze del patrimonio socio-culturale, paesaggistico e artistico delle varie tappe, come di usufruire di convenzioni con ristoranti e trattorie selezionate presenti sul territorio.

I viaggi del Treno di Dante riprenderanno con le “classiche” corse giornaliere, dopo la pausa estiva, il 2 settembre e proseguiranno tutti i weekend fino al 29 ottobre, con l’ultima corsa speciale il 1° di novembre.

Informazioni, biglietti e pacchetti al sito www.iltrenodidante.it.

