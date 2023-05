Carrara Studi Aperti 2023 10-11 giugno, Carrara

50 atelier, 100 artisti, laboratori ed eventi,10 percorsi tra le alpi e il mare per raccontare 2000 anni di arte, artigianato, bellezza e creatività

Da Michelangelo a Quayola, passando per Donatello, per il Duomo di Pisa, per Canova e molti altri, la storia della scultura e dell’arte mondiali sono segnate dal marmo di Carrara: da qui viene una della materie prime più pregiate al mondo, da cui sono nate alcune delle opere d’arte che hanno accompagnato la storia dell’uomo, regalando bellezza dall’epoca romana a oggi.

Attraverso i suoi atelier e i suoi artisti, Carrara Studi Aperti è un viaggio in 2000 anni di arte, artigianato e storia, con percorsi che si snodano tra gli atelier dal centro alla periferia, dal mare alle montagne, per raccontare tradizioni e nuovi linguaggi, spaziando tra design e forme, dimostrazioni di pratiche antiche e nuove tecnologie, fino alle ultime frontiere della lavorazione dei materiali.

Con Carrara Studi Aperti, il visitatore si immerge quindi in un “pellegrinaggio” di creatività e bellezza che segue le orme di quegli artisti che – come si narra – dal Medioevo cominciarono a recarsi personalmente in città, per scegliere i marmi da cui sarebbero nati i loro capolavori.

Dieci sono i percorsi a disposizione, indicati da una mappa digitale e cartacea riportanti non solo i luoghi, ma anche il genere artistico operato nell’atelier.

Dalla serigrafia all’illustrazione, dalla scultura alla ceramica, passando per la lavorazione del ferro, infatti, Carrara non è solo Mecca dei marmisti, ma anche di artisti a 360°.

Questo rende Carrara Studi Aperti una festa inclusiva dell’arte, a cui partecipano artisti residenti, ma anche provenienti da fuori, accolti dalle tante residenze ed esercizi a loro dedicati.

Alle visite si accede tramite prenotazione.

Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023: alle ore 15:00 primo turno e 17:30 secondo turno partono contemporaneamente i percorsi guidati, che si articolano fino alle 20:00.

È anche possibile visitare liberamente tutti gli studi ed atelier durante gli orari di apertura.

Info a info@carrarastudiaperti.it

prenotazioni al numero 379 2905601 oppure via email: prenotazioni@carrarastudiaperti.it

www.carrarastudiaperti.it

www.apsoltre.it

