“Quando parliamo di dolore cronico non possiamo non parlare di ‘malattia dolore’, che ha perso la sua funzione di allarme e sintomo, ed è diventata malattia vera e propria”

“Oggi ne soffre un quinto della popolazione italiana con una maggiore prevalenza al nord ovest (27,7%). Una persona su quattro ne soffre in media per 7 anni, e non dimentichiamo che 1 persona su 5 è costretta a lasciare anche il suo lavoro con un costo sociale importante”.

Lo ha dichiarato Michele Sofia, Direttore Sanitario ATS Bergamo, durante il panel “Terapia del dolore: come i percorsi possono migliorare e rendere più efficace la gestione del paziente”, nell’ambito del convegno “Buona Salute” organizzato da Motore Sanità a Palazzo Lombardia a Milano.

Mediamente i pazienti che soffrono di dolore cronico vagano 4,4 anni tra strutture pubbliche e private per un costo anno per paziente di 750 euro, senza contare il costo sociale di 4.557 euro ripartiti in costi diretti (come accertamenti diagnostici e farmaci) ed indiretti (ovvero giornate lavorative perse).

In questo complicato quadro diventa fondamentale un intervento integrato: “Parlando di terapia del dolore – ha aggiunto Sofia – siamo partiti dall’analisi della complessità delle patologie di cui soffrono questi pazienti identificando poi i centri di terapia del dolore che attualmente in Lombardia contano 4 hub e 25 centri Spoke”.

Quale sarà il futuro della terapia del dolore? “Servirà identificare delle reti locali di terapia del dolore e bisognerà assegnare dei compiti precisi ai vari centri, integrando tutto con un coordinamento tra di essi, contando anche le diverse professionalità, come avviene per le cure palliative, che consenta una presa in carica globale del paziente. Parliamo di pazienti che sono soli a livello sociale. In futuro servirà anche, per le patologie più gravi, un’assistenza domiciliare. Questo evidenzia la necessità di politiche sociali per sostenere le famiglie mettendo così in campo una cura di prossimità”.

