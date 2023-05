Ci sono città che entrano nelle ossa, sotto la pelle. Che non sono soltanto lo sfondo delle nostre vite, ma in qualche modo le plasmano.

Il rapporto di Carl Brave con la sua Roma è un legame d’amore profondo e viscerale, che ha deciso di onorare con “Lieto fine” (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo brano in arrivo venerdì 19 maggio.

Dopo averla cantata in anteprima in Piazza San Giovanni sul palco del Concertone del Primo Maggio (a questo link un estratto del video dell’esibizione https://www.instagram.com/p/Crv8VLXItbF/), “Lieto fine” ci accompagnerà per le strade del Gianicolo, tra il calore dei tifosi della curva sud dell’Olimpico, con quell’atmosfera nostalgica che solo una grande bellezza decadente come Roma può restituire.

Il nuovo brano arriva dopo “Remember” (https://columbia.lnk.to/Remember), una ballad scritta e prodotta interamente dall’artista, che ha dato inizio al suo nuovo percorso discografico.

Nel frattempo, sono stati annunciati anche i primi appuntamenti del tour estivo di Carl Brave, che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto.

Queste tutte le date a oggi confermate, in cui l’artista presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album:

23 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival

24 giugno – BERGAMO – Nxt Station

3 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

10 luglio – FIRENZE – Ultravox

11 luglio – PADOVA – Sherwood Festival

16 luglio – LUGANO – Longlake Festival

19 luglio – MONTORIO AL VOMANO (TE) – Gran Sasso Live

22 luglio – ORVIETO (TR) – Orvieto Sound Festival

27 luglio – NAPOLI – Noisy Naples Fest Arena Flegrea

28 luglio – ROMA – Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

1 agosto – GALLIPOLI (LE) – Parco Gondar

2 agosto – PATTI (ME) – Indiegeno Fest

11 agosto – MONTE URANO (FM) – Bambù Festival

12 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) – Castiglioncello Festival

16 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

26 agosto – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – Piazza del Popolo

