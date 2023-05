Rimini si prepara per un’estate ricca di eventi

L’estate è ormai alle porte e Rimini si prepara ad accogliere in città un ricco palinsesto di eventi, confermandosi nuovamente meta turistica d’eccellenza che attira ogni anno milioni amanti dell’arte, del cibo e del mare provenienti da tutto il mondo. La città romagnola anche d’estate punta sull’arte e sulla cultura grazie al suo patrimonio storico, artistico, monumentale straordinario. Tutti ingredienti di una ricetta vincente che hanno portato la Città di Rimini a candidarsi a Capitale Italiana della Cultura per il 2026.

“Vieni oltre”, italianizzazione dal dialettale “vin olta”, è il titolo del percorso che accompagnerà la candidatura di Rimini a questo prestigioso riconoscimento: un invito che la città rivolge al mondo per raccontarsi al di là degli stereotipi, come vera e propria città d’arte. Perché Rimini non è solo mare e spiagge ma anche e soprattutto storia, arte, cultura e ospitalità. Rimini è un approdo dove l’arte si è sempre fusa in modo indistinguibile con la storia e la cultura di una città “geneticamente” vocata alla creatività. Tante infatti sono le attrazioni che raccontano questa innata vocazione: il Fellini Museum, il PART, il Museo della Città, il Tempio Malatestiano, il Borgo San Giuliano, la rinnovata Piazza dei Sogni, la storica Domus del Chirurgo, l’affascinante Ponte Tiberio e così via.

Estate 2023 a Rimini: gli appuntamenti da non perdere

Sono oltre 150 gli appuntamenti che animeranno l’estate riminese fra nuove proposte, festival culturali, eventi artistici, mille occasioni di sport e intrattenimento e un filo rosso all’insegna della musica con grandi artisti. Ad aprire ufficialmente il calendario di giugno sarà infatti l’attesa “Data Zero” di Vasco Rossi allo Stadio Romeo Neri di Rimini (2 giugno 2023). Il rocker di Zocca torna ad infiammare la riviera romagnola dopo 27 anni dal suo ultimo concerto a Rimini. Il giorno prima della Data Zero, giovedì 1° giugno 2023 si svolge anche il Soundcheck, la serata annuale aperta solo agli iscritti al Blasco fanclub.

Fino al 3 giugno 2023 da non perdere è la mostra “Segnali Urbani” allestita all’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini (ingresso gratuito) dedicata alla storia del writing degli anni Ottanta. In mostra i lavori di Eron, Rok, Reoh, Basik, Enko4, TomoZ, Mozoner, Burla22, Jato e Blatta, dieci artisti che dalla fine degli anni ‘80 ad oggi hanno influenzato in maniera incisiva il modo di vivere e realizzare l’arte urbana a Rimini

