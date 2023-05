Una grande festa, sviluppo del tema della resilienza vista dai giovani,

con attività sportive e ludiche, con spazio al cibo e al divertimento. Il tutto programmato dai ragazzi consiglieri insieme agli assessori di competenza della Giunta senior e in particolare l’Assessore alle Politiche educative Ida De Flaviis e il Consigliere delegato Samuele Marazzi.

Si terrà il 28 maggio al Parco Nelson Mandela di Via Piave – Campo di calcio di Via Varalli, dalle ore 10 alle19 con premiazioni finali.

Al mattino tornei sportivi e, durante tutto il pomeriggio, animazione con artisti di strada e attività promosse dalle associazioni genitori, dal Bollate Chess Club, dal Bollate Baseball ASD, dal Rugby Rho ASD e dal gruppo “Dire, fare, stare ” (Bando Ri-generare Legami).

Il Bollate School Party è il progetto di resilienza scelto dai ragazzi e ragazze che compongono il Consiglio comunale junior di Bollate e organizzato, per la prima volta, dalle Associazioni genitori dei tre istituti comprensivi.

“Si fa festa tutti insieme, ma non è solo una festa – spiega l’Assessore alle Politiche educative Ida DeFlaviis.

“È un progetto di resilienza ideato e costruito dai nostri studenti come modalità per stare insieme e per rivendicare il loro diritto a divertirsi e a costruire un futuro fatto anche di crescita personale e di cittadinanza attiva.

Lo abbiamo visto con tutte le attività organizzate in questi anni i bollatesi e i giovani in particolare hanno bisogno di spensieratezza.

Un bisogno sano di leggerezza e di comunità che i nostri ragazzi e ragazze hanno ben saputo tradurre con il loro evento, attraverso un programma coinvolgente e vario, pensato per il divertimento di tutti, giovani e famiglie”,

Ecco il programma

ORE 10.00 Accreditamento all’Infopoint

ORE 10.30 Apertura della festa con intervento delle autorità e avvio dei tornei sportivi

ORE 13.00 Interruzione dei tornei e pranzo su prenotazione presso il bar Ranokkio

ORE 15.00 Ripresa dei tornei e apertura degli stand ludico-motori a cura delle associazioni

ORE 19.00 Conclusione dei tornei sportivi

A seguire, premiazioni dei vincitori alla presenza delle autorità e chiusura della festa

comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia