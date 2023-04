Continuano gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità”:

MERCOLEDÌ 19 APRILE

Alle 19.30 – CRISTAL MILONGA, TANGO EN VIVO con REAL TANGO ORQUESTA: orchestra con una proposta musicale particolarmente attenta a soddisfare a pieno la richiesta del pubblico delle milonghe, ponendo particolare attenzione alla selezione dei brani più richiesti, rispettandone l’interpretazione e l’energia secondo le corrette prassi stilistiche. La selezione musicale è di Dj MAX STASI.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi cena.



GIOVEDÌ 20 APRILE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con TRI URLUC: gruppo che ha un format tutto personale che comprende musica e parole, canzoni e cabaret, con la mission di portare tra il pubblico una grande dose di allegria.

VENERDÌ 21 APRILE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con RE-BEAT: band di giovani musicisti che ripercorrerà la beat generation, passando da Gianni Morandi a Caterina Caselli fino all’indimenticabile surf dei Beach Boys e alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 22 APRILE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con MILANOANS E DALILA DEL GIUDICE: sul palco il jazz caldo della New Orleans di inizio Novecento e il repertorio di brani tratti dallo stile dixieland, attingendo anche alla tradizione dello swing degli anni ‘30 e ‘40. A seguire Swing Dj Set con Mister Dip.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 23 APRILE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con DIXIE BLUE BLOWERS feat. MICHAEL CHOMISZAK.

Alle 22.00 – concerto di ROSA DEI VENTI DUO: nel loro repertorio vi sono brani di tantissimi grandi artisti della musica italiana e internazionale, da Leonard Cohen a Domenico Modugno, da Goran Bregovic a Mia Martini, da Chuck Berry a Vinicio Capossela, tutti reinterpretati e riarrangiati con spirito di volta in volta poetico, scherzoso, malinconico, irriverente, sornione, appassionato. Alle storie in musica si intrecciano brevi racconti sui luoghi e i modi in cui queste canzoni sono nate.

