«Mio figlio era come un padre per me», di e con i fratelli Marta e Diego Dalla Via, sul palco del teatro Franco Parenti di Milano dal 26 al 28 aprile.

Durata: 1 ora

Con ironia raggelante e a tratti con punte di cinismo il lavoro affronta la tragica questione del suicidio, come scelta estrema compiuta da innumerevoli imprenditori colpiti da crisi economica. Raccontando la storia di una ricca famiglia del nord est italiano si traccia una sorta di cupa parabola sul conflitto generazionale.

Due fratelli – che sono fratelli anche nella vita, Marta e Diego Dalla Via – architettano l’omicidio dei genitori. Ma “uccidere i propri padri” sembra un atto impossibile dal momento che questi hanno deciso di farla finita, lasciando in eredità assenza di futuro e consumo del passato.

Con uso intelligente dell’italiano regionale i due attori riescono a dar profondità e leggerezza a una vicenda estrema, ma allo stesso esemplare, in cui il senso di colpa tra le generazioni pare innescare un processo autodistruttivo che lascia poche vie di fuga.

Marta Dalla Via è attrice. La collaborazione col fratello, da casuale e affettiva diventa effettiva e voluta: nascono i Fratelli Dalla Via, un’impresa famigliare che costruisce storie. Mio figlio era come un padre per me è il loro nuovo progetto totalmente pensato con mani e cervelli raddoppiati.

DATE E ORARI

mercoledì 26 Aprile – 19:15; giovedì 27 Aprile – 20:30; venerdì 28 Aprile – 19:15

PREZZI da 13 ai 19 euro.

Info e biglietteria 02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it www.teatrofrancoparenti.it

