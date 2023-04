Previste nuove date dopo i sold out delle prime tre date primaverili nei club a Milano e Roma, e nell’attesa delle ultime due date ai Magazzini Generali di Milano in programma il 10 e l’11 maggio

Rosa Chemical, rivelazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, a cui ha partecipato per la prima volta con “Made in Italy”, aggiunge nuove date al tour estivo. Dopo il successo del suo primo tour nei club,con ancora due date in programma ai Magazzini Generali di Milano il 10 (sold out) e l’11 maggio, è pronto a calcare nuovi palchi dei principali festival italiani. Le date sono prodotte da Friends & Partners e da Magellano Concerti, per tutte le info sui biglietti consultare i siti www.friendsandpartners.it e www.magellanoconcerti.it/.

Il tour estivo, che parte il 2 giugno 2023 al Nameless Festival di Annone di Brianza (LC), vede aggiungersi cinque nuove date: 27 giugno 2023 Campi Beer Festival di Campi Bisenzio (FI), 22 luglio 2023 Rock In Roma di Roma, 24 luglio 2023 Un’Estate da Belvedere di Caserta, 30 luglio Castello di Brescia di Brescia e 18 agosto 2023 Arabax Music Festival di Arbatax (NU).

Prima di questa tournée estiva, Rosa Chemical si è esibito per la prima volta in concerto davanti ai suoi fan nel suo primo attesissimo tour nei club, che ha già collezionato quattro SOLD OUT: lunedì 17 aprile, martedì 18 aprile e mercoledì 10 maggio i Magazzini Generali di Milano e giovedì 20 aprile all’Orion di Ciampino (Roma), oltre che l’appuntamento in programma sempre ai Magazzini Generali, per giovedì 11 maggio (biglietti ancora disponibili).

Durante i live, ha preso forma l’immaginario a 360° di Rosa Chemical, tra performance di ballerine lap dance, brani che hanno segnato il percorso dell’artista come “50 Special”, graffiti realizzati in collaborazione con il pubblico e un discorso sull’importanza di dare amore a chi sembra essere contro i propri valori. Durante le date, anche ospiti e amici di sempre, come MamboLosco, Radical e il produttore Greg Willen.



