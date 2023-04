Lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), il locale meneghino dal gusto vintage, continua a proporre i suoi appuntamenti per gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues… e non solo!

Questi i prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 4 APRILE

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 5 APRILE

Alle 19.30 – CRISTAL MILONGA, TANGO EN VIVO con QUARTETTO MARCUCCI: ritorna l’appuntamento più atteso dagli amanti del tango. Il Quartetto Marcucci, formato da bandoneón, violino, contrabbasso e pianoforte, propone un repertorio estremamente vario e comprende tanghi, vals e milongas tra i più suggestivi e conosciuti della tradizione argentina, scritti dai musicisti più importanti della storia del tango, la cui esecuzione è tratta dagli arrangiamenti di Alfredo Marcucci. La selezione musicale è di Dj SALVO BERTUCCELLI.

Biglietto di ingresso: 15€ con consumazione per chi viene dopocena o consumazione e tavolo riservato bordo pista per chi prenota l’aperitivo (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi cena.

GIOVEDÌ 6 APRILE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 7 APRILE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con FUNKY TOWN: una serata all’insegna della musica di Otis Redding, Marvin Gaye, Chaka Khan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bruno Mars e tanti altri, con un sound avvolgente in cui si fondono la potenza del soul vecchio stile e la libertà del funk. A seguire Dj Set con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 8 APRILE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con VERONICA SBERGIA & HER RHYTHM JUGGLERS: torna una delle più grandi cantanti old-style di Milano, Veronica Sbergia, habitué dello Spirit de Milan nelle serate blues e swing. Insieme a lei prestigiosi solisti meneghini.

A seguire swing Dj Set con Roberto Bonato aka Clap Hands, amante del classic jazz, dello swing e dell’early RnB, dj in vari club in UK e Italia.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 9 e LUNEDÌ 10 APRILE

Lo Spirit de Milan rimane chiuso.



MARTEDÌ 11 APRILE

Alle 22:00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia