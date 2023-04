Entra nel vivo la nuova edizione della rassegna musicale “Parole al vento – Un piano per l’energia”, ciclo di appuntamenti – a cavallo tra i radio-show e le lezioni-concerto – in programma a Settimo Milanese (Mi) fino a metà giugno.

Dopo il live inaugurale del pianista Umberto Petrin, la seconda data della manifestazione, organizzata da AHUM, è prevista per mercoledì 12 aprile con la performance di Francesca Badalini (ore 21; ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@ahumlive.com).

La musicista milanese porterà in scena il progetto intitolato «Le pianiste compositrici: da Clara Schumann a Tori Amos», un viaggio di parole e note, attraverso i secoli, nel mondo della composizione e dell’esecuzione musicale al femminile, spesso misconosciuta.

Pianista e autrice dall’intensa attività concertistica, Francesca Badalini ha scritto musiche per opere teatrali e cinematografiche, musical, audiolibri ma non solo. Dal 1999 collabora con la Cineteca Italiana, componendo, improvvisando ed eseguendo dal vivo musiche per film muti, in Italia e all’estero.

Tanti i progetti ai quali ha collaborato nel corso della sua carriera: tra i più recenti, lo scorso anno ha preso parte come pianista e tastierista agli eventi dell’Orchestra Sinfonica di Milano dedicati ai Beatles e ai Pink Floyd.

Di seguito, i prossimi appuntamenti della rassegna “PAROLE AL VENTO – UN PIANO PER L’ENERGIA”:

Mercoledì 10 maggio – Michele Fazio

«L’ACROBATA: una vita da pianista, dal campetto di calcio ai film di Sergio Rubini»;

Mercoledì 14 giugno – Laura Fedele

«SOLA CON UN CANE: canzoni e dissertazioni tragicomiche sulla solitudine».

NB: il programma è in continua evoluzione e potrebbero aggiungersi nuove date in altri Comuni del Nord-ovest milanese.

