Rischio e felicità: la forza di Dynamo Camp

ANRA e Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) incontrano Serena Porcari, Chairman di Dynamo Camp per approfondire il tema del diritto alla felicità nei bambini e nei ragazzi in occasione della seconda puntata di Caffè in Rosa.

L’evento si svolgerà in presenza presso la Torre Allianz a Milano giovedì 12 aprile dalle ore 17.30

Un nuovo e stimolante incontro nell’ambito di Caffè in Rosa, la rassegna ANRA dedicata alle tematiche di Diversity&Inclusion per parlare del diritto alla felicità nei bambini e nei ragazzi. Un’intervista interattiva a cura della Vicepresidente ANRA Gabriella Fraire e della Marketing Manager ANRA Angelica Uberti che vedrà protagonista Serena Porcari – Chairman di Dynamo Camp. Introdurrà l’incontro Nicola Mancino – Distribution Director di Allianz Global

Corporate & Specialty (AGCS).

Dynamo Camp, il progetto nato nel 2007 all’interno della Fondazione Dynamo, onlus che, attraverso un percorso di terapia ricreativa ha restituito solo in Italia, dalla sua creazione, il sorriso a quasi 56mila bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche.

«Il diritto alla felicità, elemento fondante dell’attività Dynamo, è uno degli elementi fondamentali della persona – spiega Gabriella Fraire, Vicepresidente ANRA e coautrice del progetto Caffè in Rosa – riconosciuto anche dalla Costituzione italiana nell’ambito dell’art. 3, dove è inteso come pieno sviluppo della persona umana. Il rischio consiste in ogni incertezza o ostacolo può rallentare o impedire il raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione o di una persona. Da queste considerazioni nasce il tavolo di lavoro tra chi si occupa di rischio e chi promuove progetti di felicità per bambini e ragazzi che devono superare ostacoli».

La felicità è quindi, grazie al progetto Dynamo, un obiettivo possibile da raggiungere senza distinzioni e per farlo è necessario assumere l’impegno di abbattere le barriere fisiche, psicologiche e culturali presenti nella società offrendo a tutti la possibilità di autorealizzazione.

A fine evento, a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo al piano 23esimo della Torre Allianz, il grattacielo progettato dall’archistar giapponese Arata Isozaki insieme all’architetto italiano Andrea Maffei, sede del Gruppo Allianz in Italia.

L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti. Per iscrizioni, consultare il sito ANRA

Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione ai seguenti riferimenti: segreteria@anra.it