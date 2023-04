A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 3 Maggio alle ore 06:00 di Giovedì 4 Maggio 2023, verrà chiuso al traffico il casello di Binasco (Km 10+580) in entrata per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di Mercoledì 3 Maggio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.412 provenienza Opera (Km 26+249) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata MI-Vigentina).

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 5 Maggio alle ore 02:00 di Sabato 6 Maggio 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo Rozzano Quinto De’ Stampi (km 23+820), per il successivo ingresso in carreggiata nord.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, si rende necessaria la seguente chiusura:

– Dalle ore 23:00 di Martedì 2 Maggio alle ore 05:00 di Mercoledì 3 Maggio 2023, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo S.S.9 Via Emilia/MI-Rogoredo (Km 0+390). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada A1 allo svincolo di San Donato Milanese.

Per lavori di manutenzione manufatti, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 2 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 6 Maggio 2023, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Palmanova (Km 10+650) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cologno Monzese Ovest (Km 12+298) per la successiva uscita da carreggiata sud.

www.serravalle.it

Altri articoli di Trasporti su Dietro la Notizia