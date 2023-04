L’azienda italiana che ha ideato il braccialetto intelligente Semiperdo, pensato per aiutare i bambini in caso di smarrimento, ha lanciato la collezione speciale “Semiperdo Emoji” per sostenere i programmi medici di Operation Smile per la cura delle malformazioni del volto

Nel segno di una comunanza di valori e sensibilità verso la tutela del benessere dei più piccoli, prende il via la collaborazione tra la Fondazione Operation Smile Italia ETS e bluon, azienda specializzata nella creazione di ecosistemi tecnologici integrati per migliorare la qualità della vita delle famiglie.

bluon è l’azienda che ha ideato e lanciato il braccialetto intelligente Semiperdo, pensato per aiutare i bambini in caso di smarrimento. Concepito e prodotto in Italia, Semiperdo può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo fisso o mobile connesso a Internet. Il principio di funzionamento è quello delle carte di credito “contactless”: chi ritrova il bambino smarrito può semplicemente avvicinare il proprio smartphone oppure collegarsi all’indirizzo web univoco stampato sul braccialetto. Il microchip NFC (Near Field Communication) presente in ogni Semiperdo attiva, al bisogno, il sistema di geolocalizzazione senza dover disporre di alcuna app.

Una collezione speciale

Per sostenere Operation Smile, bluon ha ideato una collezione speciale, fatta di faccine e soprattutto di sorrisi: si tratta di “Semiperdo Emoji”, allegri e colorati come le emoji che usiamo ogni giorno per rallegrare i nostri messaggi. Per ogni braccialetto Semiperdo Emoji venduto, bluon donerà 1,50 € a Operation Smile da destinare ai programmi medici e alla cura dei bambini nati con una malformazione del volto.

Ogni bambino merita una vita serena. Dal 1982 Operation Smile – una delle più grandi organizzazioni non-profit impegnata nella cura delle malformazioni del volto – fa la differenza nella vita di tanti bambini offrendo cure chirurgiche gratuite in oltre 40 Paesi nel mondo. Un impegno che per tanti pazienti – più di 340mila in oltre quarant’anni di attività – significa ritornare alla vita e poter fare cose “normali”, come andare a scuola, mangiare o parlare senza difficoltà.

