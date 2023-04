Christine and the Queens pubblica il nuovo singolo “True love” (feat. 070 Shake) dopo la sua trionfante performance al Coachella.

“True love”, un’ammaliante supplica incredibilmente toccante all’angelo della luce di ‘portarmi in alto’, è il secondo singolo tratto da PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, il nuovo album in uscita il 9 giugno su Because Music / Virgin Music Las

“True love” segue la pubblicazione di “To be honest”, il singolo di debutto dell’album, che Pitchfork ha descritto come “abbagliante e grandioso” e Stereogum “un’immacolata power ballad synth-pop”. Chris ha recentemente suonato “To be honest” nel The Late Show with Stephen Colbert, guarda l’esibizione qui.

PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE è scritto, interpretato e prodotto da Christine and the Queens, con la coproduzione di Mike Dean (Lana Del Rey, Beyoncé).

L’album include collaborazioni con artisti del calibro di Madonna, 070 Shake e altri protagonisti della scena musicale contemporanea (preordina qui PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE).

Christine and the Queens attualmente è nel bel mezzo di un tour internazionale che include spettacoli da headliner in città come Los Angeles, San Francisco e Londra, oltre a festival come Coachella a Indio, Primavera Sound a Barcellona e Madrid, Roskilde in Danimarca e C6 Fest in Brasile.

L’artista ha inoltre annunciato un’unica data italiana il 27 agosto 2023 al TOdays Festival di Torino.

