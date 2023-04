Si è concluso con una emozionante serata che si è svolta c/o il Centro Culturale S.Agostino di Crema (Cr), la 13ma edizione del Concorso di Scrittura Creativa (organizzato dal FATF – Franco Agostino Teatro Festival in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Crema e con l’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema), che ha visto riuniti i giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno deciso di essere presenti per la premiazione.

I due racconti più votati dalla giuria, presieduta dallo scrittore barese Francesco Muzzopappa, sono stati: “Tutto scorre” di Alessia Bettin dell’I.C. “Luigi Chiesa” di Spino d’Adda (CR) nella categoria Scuola secondaria di primo grado (under 14) e “Autori di storie” di Rebecca Luzi dell’I.I.S “Enrico Fermi” di Arona (NO) nella categoria Scuola Secondaria di Secondo grado (Scrittori in erba).

La serata è iniziata con la lettura della poesia “Vengo da” (scritta dalla 3C della scuola Secondaria di primo grado “Luigi Chiesa” di Spino D’Adda) da parte di Rachele Donati De Conti che ha introdotto la serata e intervistato lo scrittore barese.

La sala, gremita di gente, ha accolto le ragazze vincitrici con uno scrosciante applauso che, emozionate, hanno ringraziato e ritirato il premio.

Il Concorso di Scrittura Creativa è giunto quest’anno alla sua 13ma edizione, in parallelo alla 25ma edizione del Festival, da cui mutua il tema: “TUTTO SCORRE”.

Il Concorso di Scrittura è organizzato con il patrocinio oneroso del Consiglio Regionale della Lombardia e con il contributo della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona oltre che con il patrocinio oneroso e l’ospitalità gratuita in sala Cremonesi da parte del Comune Di Crema.

http://teatrofestival.it/home/; www.teatrofestival.it

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia