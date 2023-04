Questi i prossimi appuntamenti:

VENERDÌ 14 APRILE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british. A seguire Dj Set con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 15 APRILE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con RIVIERA HOT CLUB: energia e divertimento sono le parole d’ordine di questo quintetto genovese che ha fatto del diffondere e dell’attualizzare i brani più poetici, ballabili e folli della Swing Era la propria missione.

Le influenze di stile vanno da Django Reinhardt, Slim & Slam ad Eddie Condon, Sidney Bechet e tanti altri ancora. Sul palco anche il chitarrista Renzo Luise Da Fano, uno dei volti ‘all star’ più noti nel circuito della swing music nazionale e non solo…

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 16 APRILE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con SOPRANO SUMMIT.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con THE HIPSHAKERS FEAT MAX DE BERNARDI: quattro musicisti navigati e un repertorio ricercato che pesca in abbondanza nel mare di brani meno noti del periodo d’oro del blues e del rhythm and blues, dal ’40 ai primi anni ‘60. Alla chitarra elettrica per questa sera il Maestro Max De Bernardi.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°.

Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).



L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia