Il 2023 si dimostra un anno in continua ascesa per SONY MUSIC ITALIA che annuncia la conferma nel roster di Epic di Neima Ezza (nome d’arte di Amine Ezzaroui) e la new entry nella sua scuderia artistica del producer Shune.

«Le firme di nuovi contratti e il rinnovo degli artisti sono le attività principali su cui il nostro team concentra quotidianamente il suo lavoro – commenta il Presidente e CEO Sony Music Entertainment Andrea Rosi – ed è per questo motivo che sono grandi la soddisfazione nel constatare la rinnovata fiducia di artisti che fanno già parte della nostra squadra e l’orgoglio nell’accogliere nuovi talenti da valorizzare. Neima Ezza è un artista di enorme talento e Shune un producer dalla creatività prorompente. Prima di loro, a febbraio, abbiamo riconfermato e allungato gli accordi con Bresh, artista fantastico dal potenziale incredibile, con Colapesce Dimartino per la label Numero Uno e con le leggende Articolo 31, J-Ax e DJ Jad, per Columbia».

Neima Ezza dimostra la sua attitudine autentica per il rap con sonorità multiformi e una scrittura che racconta il tessuto sociale dove è cresciuto e vive creando un immaginario vivido ed evocativo che permette di entrare nel suo mondo.

Dopo aver concluso recentemente il suo primo live tour nei club delle più importanti città italiane, il prossimo passo del suo percorso musicale è “AVANTI”, nuovo singolo in uscita oggi venerdì 24 marzo.

Shune è sinonimo di innovazione, sperimentazione e coraggio di stravolgere i canoni con le sue produzioni e con la sua capacità di creare un feeling unico con gli artisti con cui collabora fondendo il suo lavoro con la voce in modo sempre sorprendente e mai scontato.

Nel 2022 ha lavorato sull’album di Bresh “ORO BLU”, uno dei progetti musicali più dirompenti dell’anno, e ha prodotto per Capo Plaza i brani più interessanti del suo ultimo mixtape. Sul fronte della scena rap genovese ha collaborato, oltre che con Bresh, con Tedua, Alfa e Disme & Vaz Tè.

Oltre alle firme e ai rinnovi eccellenti in questi primi tre mesi dell’anno si sono susseguiti una serie di successi inanellati da Sony Music Italia, dall’ennesimo exploit planetario dei Måneskin – il cui nuovo progetto discografico “RUSH” ha raggiunto subito il n.1 in classifica in 15 Paesi – all’en plein di premi alla 73ª edizione del Festival di Sanremo.

