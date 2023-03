Dopo le stupende canzoni che Ivano Fossati ha scritto per il progetto “Mina Fossati”, disco di Platino del 2019, ecco il nuovo disco di inediti di Mina. Un album ricco di canzoni dalle atmosfere diverse. In uscita venerdì 21 aprile in formato CD (in pre order al link https://www.discotecalaziale.com/prodotti/ti-amo-come-un-pazzo-mina), vinile e in digitale su tutte le piattaforme, su etichetta PDU Music.

Ad arricchire la selezione “Un briciolo di allegria”, il duetto con Blanco, uno dei talenti più travolgenti degli ultimi anni (disponibile da venerdì 14 aprile) e il brano che il regista Ferzan Ozpetek ha scelto per il suo nuovo film in uscita a Natale 2023.

