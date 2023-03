Oggi, venerdì 17 marzo, la band umbra OH! EH? sarà in concerto a Firenze presso l’InStabile Chapiteau sotto il Ponte di Varlungo (Via della Funga, Firenze – ore 21.30 – ingresso libero) per presentare il nuovo album omonimo prodotto da Paolo Benvegnù.

Piccoli racconti in forma di canzone, piccole e grandi storie, oppure storie piccole dentro alla Storia con la “S” maiuscola (25 Aprile), conclusioni provvisorie (Una storia di fantasmi), lettere da un amore (Lunga la notte, Amedeo & Jeanne), dichiarazioni di fedeltà a una promessa espressa da ragazzi (La parola data, Se ti manca il fiato) il debito che paghiamo a noi stessi e a chi ci viaggia accanto (Devi fare i conti), il coraggio di chi lascia la propria terra perché cacciato (Per ogni nera parola), il coraggio della propria vita offerta come testimonianza (Marcello), la forza incoercibile del desiderio (Pornografia).

A proposito del nuovo album la band dichiara: «È un disco che ha che fare con il tempo, con il passato come scintilla ma anche come arma contro questo presente fatto di sentimenti addomesticati, di canzoni decorative e di musica di sottofondo, se è vero che il modo migliore per servire la propria epoca è tradirla».

Non di Amore

Il progetto OH! EH? nasce nel 2014. Ne fanno parte Emanuele Principi (voce, chitarra, piano, synth), Manuel Schicchi (chitarre, cori), Samuele Sirci (basso, piano, cori) Alessandro Raspa (batteria, percussioni, programming, cori). Il lavoro di scrittura a casa, in macchina, in sala prove, in studio, porta alla realizzazione del full lenght: “Non di Amore” ( Jap Records/Lunatik ), composto da 9 brani e registrato tra la seconda metà del 2015 e i primi mesi del 2016.

“Non di Amore” è stato pubblicato il 12 maggio 2016. Il disco riceve notevole attenzione da parte della critica specializzata e recensioni importanti (Rumore, Rockit, Rockerilla, Il Manifesto, etc…) e il gruppo tiene diversi concerti nella penisola. Nel 2020 comincia il lavoro di pre – produzione del nuovo album per Black Candy sotto la guida di Paolo Benvegnù. Il disco omonimo OH! EH? è uscito nel 2022 ricevendo ancora una volta entusiasti riscontri dalla critica musicale (Rockit, Indiepercui, Indieforbunnies). Sono stati ospiti di John Vignola su RaiRadio1 e nei prossimi mesi faranno parte del programma di Ernesto Assante a La Repubblica.

