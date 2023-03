La star hollywoodiana Ryan Reynolds è l’ultima celebrità a fare soldi grazie a investimenti oculati che sono ben lontani dalle sue interpretazioni sullo schermo.

L’attore canadese si appresta a ricevere oltre 300 milioni di dollari dopo che una società di telecomunicazioni statunitense gli ha offerto di acquistare una rete telefonica più piccola di cui detiene una partecipazione.

Reynolds, co-proprietario della squadra di calcio gallese Wrexham AFC ha anche venduto un marchio di gin di cui era co-proprietario nel 2020 per una cifra riferita di 610 milioni di dollari.

Inoltre, continua ad apparire nei film come uno degli attori più pagati al mondo.

Si prevede che la star di Deadpool riceverà un’importante remunerazione dopo che T-Mobile, il secondo operatore di telefonia mobile negli Stati Uniti, ha accettato di acquistare una società in cui Reynolds ha investito.

Reynolds possiede il 25% della società di telecomunicazioni Mint Mobile, inclusa nell’accordo da 1,35 miliardi di dollari con T-Mobile.

La star di Detective Pikachu e Lanterna Verde ha partecipato attivamente alle campagne pubblicitarie di Mint attraverso la sua società Maximum Effort.

Maximum Effort ha anche creato pubblicità per Peloton, società americana che produce attrezzi di work out e per il suo marchio di gin, Aviation American Gin, che ha venduto al gigante degli alcolici Diageo nel 2020.

In una recente intervista al Wall Street Journal, ha descritto il lavoro della società come “fastvertising“, con l’obiettivo di creare brevi pubblicità virali.

Reynolds è una delle tante celebrità che investono in progetti non attoriali.

Ashton Kutcher possiede una società di venture capital con partecipazioni in Uber, Skype e Airbnb. Snoop Dogg e Jared Leto sono entrambi investitori in Reddit, solo per citare alcuni esempi.

Nonostante la sua fortuna, Reynolds continua a recitare. L’anno prossimo sarà protagonista di Deadpool 3 insieme all’attore Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine.

Leggi altri articoli di moda e gossip su Dietro La Notizia.