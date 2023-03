Milano Serravalle – Milano Tangenziali : comunicato chiusure

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione del cavalcavia n.5 dell’Autostrada A7, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:30 di Lunedì 13 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 18 Marzo 2023, esclusivamente in pari orario notturno per cinque (5) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure da attuarsi in modalità alternata e non contestuale in funzione dell’avanzamento delle lavorazioni:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 13 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 18 Marzo 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.59 direzione Gaggiano (Km 14+962) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi) e del ramo di svincolo in uscita per S.P.59 direzione Corsico da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.59 provenienza Corsico (Km 14+962) per la carreggiata sud e da S.P.59 provenienza Gaggiano (Km 14+962) per la carreggiata nord. I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 13 Marzo alle ore 06:00 di Sabato 18 Marzo 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.59 direzioni Corsico e Gaggiano (Km 14+962) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e del ramo di svincolo in uscita per S.P.59 direzione Gaggiano da carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.59 provenienze Corsico e Gaggiano (Km 14+962) per carreggiata sud e da S.P.59 provenienza Gaggiano (Km 14+962) per carreggiata nord. I percorsi alternativi indicati in loco prevedono la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 13 Marzo alle ore 06:00 di Venerdì 17 Marzo 2023 e dalle ore 23:00 di Venerdì 17 Marzo alle ore 07:00 di Sabato 18 Marzo 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Venezia e Torino da carreggiate nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Rho-Legnano (Km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A50 (Km 4+075) in entrata da Torino per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 NOVARA – S.S.33 MOLINO DORINO

Per consentire lo svolgimento della gara ciclistica Milano-Torino, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 di Mercoledì 15 marzo 2023, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Novara) con obbligo di uscita sul ramo di svincolo per A50 Tangenziale Ovest (Km 0+500) direzione A1-Bologna. Contestualmente verranno chiusi al traffico entrambi i rami di svincolo in entrata da A50 per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico agli svincoli A50 di Settimo Milanese (km 6+804) e Pero-Fiera (km 3+050).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 07:00 alle ore 09:00 di Sabato 18 Marzo 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

www.serravalle.it

Altri articoli di Trasporti su Dietro La Notizia