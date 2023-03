Dopo aver concluso il 2022 con oltre 70 concerti all’attivo tra club, festival e piazze in Italia e all’estero (due concerti in Francia, a luglio e ad ottobre, due a Dubai a dicembre), Matthew Lee ha ripreso senza sosta la sua attività live, con più di 35 spettacoli già in calendario per il 2023.

Archiviati i concerti in Germania e Svizzera di febbraio e marzo, e la partecipazione a un paio di festival dedicati al Rock & Roll, Matthew si esibirà dal vivo presentando anche nuovo materiale: la prima data sarà al Blue Note il 31 marzo (a poco più di tre mesi di distanza dal doppio sold out dello scorso dicembre).

Queste le altre date per ora confermate del tour 2023: 9 aprile a Bellaria Igea Marina (RN); 13 aprile Torino al CAP10100; 30 aprile Barletta al Teatro Curci; 7 maggio Cagliari a Palazzo Doglio; 27 luglio Le Touquet-Paris-Plage (Francia).

A questi si aggiungono i concerti già confermati in Francia e una nuova tappa a Dubai prima dell’estate.

Info sul tour sono disponibili sul sito www.matthewlee.it

