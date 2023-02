Presidente Fontana ringrazia lo «Spiderman» degli ospedali

“Grazie da parte di tutti i lombardi, perché quello che fai è qualcosa che fa tornare il sorriso sulle labbra di tanti bambini che soffrono e che, grazie a te, riescono a trovare qualche minuto di solidarietà”. È il saluto che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rivolto a Mattia Villardita, lo ‘Spiderman degli ospedali’ che regala sorrisi ai bimbi ricoverati in Lombardia e più in generale in tutta Italia.

Mattia, 29 anni, savonese, nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, è intervenuto oggi in una diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online.

‘L’Uomo ragno’ appena può fa visita agli ospedali e fa compagnia ai piccoli pazienti, regalando loro abbracci e sorrisi. In Lombardia si è già recato al Niguarda e ai Santi di Milano, agli Spedali civili di Brescia, a Cremona e presso il Centro ‘Letizia verga’ di Monza.

“Tutto è nato quando avevo 7 anni – ha spiegato Mattia, che in passato è stato ricevuto anche da Papa Francesco – ed ero ricoverato in ospedale. Indossavo sempre il pigiama di Spiderman e avevo costantemente un suo fumetto con me. In una giornata grigia guardavo fuori della finestra e immaginavo che il mio super eroe venisse a consolarmi e a farmi compagnia”.

“Dopo una serie di interventi che hanno caratterizzato la mia crescita – ha continuato Mattia – avevo ben chiaro cosa avessero bisogno i bimbi ricoverati e le loro famiglie. Il volontariato non fa altro che portare all’interno delle corsie la cura dell’anima e l’esserci”. “La loro meraviglia e i loro sorrisi – ha concluso – sono la benzina che mi fa ancora girare l’Italia. I super eroi sono loro e io li incontro tutte le volte che li vado a trovare”.

