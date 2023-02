Venator Fighting Championship il 4 marzo a Roma e su UFC Fight Pass

Venator FC è la più importante promotion italiana di MMA, l’unica nel nostro Paese ad essere organizzata come le grandi promotion internazionali. Nato nel gennaio 2015 con il suo primo appuntamento romano Venator FC raggiunge quota 32 eventi organizzati in 8 anni e ben 9 negli ultimi 12 mesi.

Le arti marziali miste (in inglese mixed martial arts, in sigla MMA) sono uno sport da combattimento a contatto pieno il cui regolamento consente l’utilizzo di tutte le tecniche sportive delle arti marziali e degli sport di combattimento. è quindi possibile colpire con braccia e gambe ma anche proiettare l’avversario e costringerlo ad arrendersi (in gergo “sottomissione”) utilizzando strangolamenti o leve articolari

Sabato 4 marzo gli studi dell’emittente romana Gold TV (inizio ore 19.00) ospiteranno l’edizione numero 14 di VENATOR FC, la promotion di MMA leader nel nostro Paese tanto da essere l’unica organizzazione italiana a trasmettere integralmente tutti i suoi eventi su UFC Fight Pass, la piattaforma di streaming della più importante promotion di MMA al mondo.

Non è un caso che questo accada perché molti atleti che poi hanno raggiunto l’ottagono della UFC hanno mosso i primi passi proprio in Venator. Su tutti il nostro Marvin “the italian dream Vettori” ma vanno ricordati anche Jack Hermansson e l’atleta italiano di punta in Bellator Daniele Scatizzi.

Gli studi di Gold TV presso il tecnopolo tiburtino di Roma, allestiti in stile UFC Apex di Las Vegas, ospiteranno un pubblico selezionatissimo per un evento glamour come non si è mai visto in Italia. Una cornice perfetta per una card esplosiva. I match, quasi tutti internazionali e dall’altissimo tasso tecnico saranno diretti da due arbitri UFC che faranno parte dello staff Venator per questa importante occasione. In card anche due match

femminili che porteranno tecnica e grazia al grande spettacolo di sport

Tutto ciò grazie alla collaborazione tra Venator e la nascente LIMMA (Lega Italiana MMA) che ha messo a disposizioni gli studi e che supporterà l’intero evento insieme ad A.S.C. (Attività Sportive Confederate – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni).

Altri articoli di sport su Dietro la Notizia