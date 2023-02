Il gaming punta verso il Web 3.0 e la blockchain: siamo pronti a questa svolta?

Si è appena chiusa l’ultima edizione di ICE London 2023, un grande ritorno che ha visto la partecipazione di oltre 40.000 visitatori dopo ben tre anni di assenza. L’ultima edizione era infatti stata quella del 2020, appena prima dello scoppio della pandemia a livello mondiale, e aveva visto 36.000 accessi.

Un afflusso importante, che denota un forte interesse per il settore dell’iGaming e del gambling, nella sua versione terrestre e online: la metà degli operatori che hanno presenziato all’evento, infatti, operano in entrambi i comparti, mentre la restante metà si dedica interamente al gioco a distanza.

Proprio per l’online si prospettano interessanti tendenze, che potrebbero prendere avvio già nel corso di questo 2023, come emerge da una intervista rilasciata a Yogonet da Arthur Buyukyan di Trueplay, una delle aziende presenti alla manifestazione.

Secondo le parole del direttore del settore B2B e delle partnership, il 2023 sarà foriero di grandi novità, soprattutto in riferimento ai “Programmi di fidelizzazione tokenizzati” che aprono le porte del Web 3.0 agli operatori gambling, nell’ottica di un’integrazione di queste nuove tecnologie al modello già esistente. Ciò a cui punta Trueplay è l’introduzione della blockchain e degli elementi tipici del Web 3.0 all’interno della sfera del gambling: nonostante ancora sottovalutata nel settore, secondo Buyukyan, la blockchain è una importante risorsa per la sicurezza di operatori e utenti, che merita di essere sfruttata al meglio.

Consultando pagine specializzate, come quella di TopBonusItalia, ci accorgiamo che alcuni casinò online a livello internazionale offrono già i servizi che si appoggiano alle blockchain, come i pagamenti in criptovaluta. L’aspirazione di Trueplay, e della parte più innovatrice dell’intera economia, è però quella di integrare la blockchain all’interno dell’intero sistema dei casinò online, anzi – e forse meglio – il fine è quello di integrare tutti i casinò online all’interno del Web 3.0. Sono, d’altronde, già presenti alcune case da gioco che operano nel metaverso, quindi – si chiede Buyukyan – perché non auspicare che token, criptovalute e blockchain vengano presto adottate in massa e utilizzate quotidianamente.

Dal canto suo, Trueplay si focalizzerà nell’aggiunta di funzionalità basate proprio sulla blockchain, come gli avatar NFT, per attrarre appassionati di criptovalute e neofiti, in quello che l’azienda ritiene essere l’anno in cui il Web 3.0 sta raggiungendo il suo apice.

A noi non rimane che chiederci se i tempi siano realmente maturi, soprattutto a livello normativo. Sono, infatti, moltissime le nazioni in cui la regolamentazione in materia di blockchain e criptomonete non sono affatto avanzate, talvolta decisamente incomplete, come la nostra stessa Legge di Bilancio 2023 che tratta l’argomento solamente sotto il profilo fiscale.