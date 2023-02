Nel 2° anniversario dell’uccisione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio, il 17 febbraio arriva in tutte le librerie italiane “LE VERITÀ NASCOSTE DEL DELITTO ATTANASIO”, l’inchiesta di ANTONELLA NAPOLI, giornalista e scrittrice, direttrice della rivista “Focus on Africa”.

Il libro ricostruisce tutte le fasi dell’agguato e ne svela misteri e fatti finora lasciati in un cono d’ombra.

L’autrice presenterà “Le verità nascoste del delitto Attanasio” il 17 febbraio, data di uscita del libro, a Roma presso la Fondazione per il Giornalismo Paolo Murialdi (via Augusto Valenzani, 11 – ore 17.30) alla presenza del Presidente dell’ODG Carlo Bartoli, di Salvatore Attanasio e Dario Iacovacci, rispettivamente padre e fratello delle vittime.

Due gli appuntamenti in Lombardia: il 22 febbraio a Limbiate (MB), alle ore 12.00, il firmacopie alla libreria Mondadori (via Giuseppe Garibaldi, 52) e il 23 febbraio a Milano, alle ore 18.30, nello spazio “The Will” (via Cappuccio, 5), dove l’autrice dialogherà con l’avvocato ed esperto di Africa Roberto Cociancich.

Questo libro analizza il perché non sia stato fatto abbastanza per evitare un evento così cruento. “Le verità nascoste del delitto Attanasio” è un viaggio a ritroso sulle tracce di fatti realmente avvenuti, affrontato con caparbietà dall’autrice che conosceva l’ambasciatore Attanasio e questo le ha dato maggior forza per mettersi a lavoro, chiedendo giustizia, andando fino in fondo nella ricerca della verità, anche con una campagna lanciata dalla rivista da lei diretta, Focus on Africa, #veritaperlucavittorioemustapha.

La prefazione del libro è stata curata da Giovanni Gugg, docente di antropologia culturale all’Università Federico II di Napoli e autore di “Focus on Africa”. La copertina è di Gianluca Costantini.

http://www.fondazionemurialdi.it

