Emanuele Gregolin racconta il noto artista cinese Zhi Hongbo

L’artista cinese Zhi Hongbo si esibisce sullo schermo del NASDAQ a New York.

Il 25 novembre 2022 il suo lavoro è stato premiato sullo schermo del NASDAQ di Manhattan. È stato un onore per gli artisti cinesi portare la luce dell’arte orientale a New York, attirando migliaia di occhi sullo schermo.

Zhi Hongbo, nato nel 1979, è un artista performativo ambientale che è stato a lungo coinvolto nell’organizzazione, nella pianificazione e nell’implementazione di attività di arte performativa e molte delle sue opere registrano la scena dell’interpretazione della performance legata allo spazio in rapporto all’ambiente. La protezione della natura è una questione molto urgente per tutta l’umanità, che deve mettere da parte le differenze e unirsi per difendere la “casa” che è di tutti.

Le opere di Zhi Hongbo sono state esposte in tutto il mondo e hanno ricevuto un ampio consenso da parte della critica e del pubblico. È membro dell’American Society of Artists, della Photographic Society of America ed ha esposto con A60 International Art

