É in uscita martedì 21 febbraio 2023 per Gelo Dischi e in distribuzione Believe “Cose pericolose”, il singolo che segna il ritorno del progetto Sig. Solo, alter ego di Andrea Cipelli, già celebre per la sua collaborazione con Dente, Baustelle e L’Officina della Camomilla. Il singolo di ritorno, vanta la preziosa collaborazione di Andy Bluvertigo.

Vibes lo-fi, sintetizzatori, vibes anni Ottanta e fughe di gas. “Cose pericolose” è la colonna sonora di un bellissimo ritorno che non sapevamo di star aspettando.

Bio:

Sig.Solo si presentava al mondo con il suo primo EP autoprodotto TEMPO A(L)TEMPO intorno al 2006, dopo l’esperienza anni 90 con la band LA SPINA.

A questo progetto segue dopo poco un secondo lavoro sempre dal sapore lo-fi frutto delle combinazioni di suoni di tastierine anni 80, dal titolo IL CENTRO É COMMERCIALE.

Contestualmente al lavoro solista, prosegue e cresce la collaborazione a fianco del cantautore DENTE, dagli esordi fino all’album ALMANACCO DEL GIORNO PRIMA, in veste di tastierista e arrangiatore sia in studio che dal vivo, in compagnia fra gli altri del batterista Gianluca Gambini, compagno di viaggio indispensabile e sempre presente, braccio destro di Sig. Solo dalla notte dei tempi.

Arriva per Sig.Solo anche una partecipazione come chitarrista acustico nel mini tour de LA MALAVITA con i BAUSTELLE e successivamente un’esperienza in studio alle tastiere con L’OFFICINA DELLA CAMOMILLA.

É il 2015 e Sig.Solo allarga lo sguardo, aggiunge strumenti anima, fisicità e con un gruppo di amici, prendono forma i SUPERSTARS la superband che partorisce un album ispirato ed emozionante che Garrincha Dischi decide di produrre: SEXATION infatti riceve l’approvazione della critica e il mini tour su e giù per l’Italia conferma la credibilità di una personalità rinnovata ancora decisamente a fuoco.

Arriva il 2023 e Sig.Solo insieme a GELO DISCHI è lieto di presentare il primo passo fatto sulla strada nuova… COSE PERICOLOSE.

https://www.instagram.com/spaziosigsolo/

