Guan Yinlin, l’artista cinese intervistato da Pengpeng Wang

Guan Yinlin è nato a Heilongjiang nel 1988 e si è laureato all’Università di Edimburgo con un dottorato in filosofia nel 2020. Attualmente lavora presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Tsinghua, dove i suoi principali interessi di ricerca includono l’estetica, l’etica e gli studi di genere. Recentemente ha lavorato al completamento di un libro manoscritto basato sulla sua tesi di dottorato sia in cinese che in inglese, nonché alla traduzione in cinese di un libro originale di Michael Hunter. I suoi principali interessi curatoriali includono gli studi di genere, il cambiamento sociale e l’espressione di sé degli artisti. Oltre a essere un accademico, Guan Yinlin è un fotografo il cui lavoro si concentra sull’espressione dei diritti delle donne e delle minoranze, sul rapporto tra il cambiamento sociale e l’individuo e sull’esplorazione e la consapevolezza di sé.

Pengpeng Wang: Come sceglie i suoi temi creativi?

Guan Yinlin: Una delle prime serie è stata “Fruit and Sex”, creata originariamente a causa del problema degli abusi sessuali nella scuola materna Red, Yellow and Blue di Pechino, che ha scatenato i miei pensieri. Così ho iniziato a documentarmi sugli abusi sessuali in vari Paesi, intervistando persone che li avevano subiti, chiedendo quali fossero i loro sentimenti personali e l’impatto di queste esperienze sulla loro vita di oggi. Ho finito per usare coltelli e frutti, che hanno una forte connotazione simbolica e sessuale, come metafore visive del mio lavoro. La serie dedicata ai sogni, invece, è nata poichè sono una persona che soffre di disturbi del sonno e di insonnia perenne e i sogni che a volte faccio sono molto inquietanti. Inizialmente volevo scrivere la mia tesi di laurea sul rapporto tra sogni e razionalità, e ho scritto un articolo filosofico sul confronto tra Platone e Zhuangzi sui sogni. Ma poi ho sentito che era più diretto presentare le mie idee visivamente entrando meglio in empatia con il pubblico, e così ho scelto di creare la serie Dreams.

Pengpeng Wang: Come artista cinese, come vede il rapporto tra identità personale e creazione artistica?

Guan Yinlin: Studio e vivo nel Regno Unito da dieci anni. I temi dell’identità mi hanno davvero tormentato, sia per quanto riguarda la mia storia personale sia, spesso, per quanto riguarda l’identità nazionale dall’esterno. Per me, la mia identità ed appartenenza è stata utile per il mio lavoro artistico: questo vale per il creatore come pure per lo spettatore.

Come artista cinese, sento spesso di non potermi separare dall’influenza invisibile e dall’oppressione di una cultura forte su una debole, che è passata dall’essere palesemente evidente prima a essere sottile ora. Soprattutto nell’arte, anche in Cina, abbiamo inevitabilmente bisogno di usare la storia dell’arte e la teoria critica occidentale come punti di ancoraggio per la creazione e la riflessione. Quando io, come spettatore, apprezzo le opere di altri artisti, tale punto di ancoraggio è indispensabile, altrimenti perderemo gran parte del valore e del significato unico dell’arte contemporanea; quando io, come creatore, do vita alla mia opera, tale punto di ancoraggio mi dà un aiuto in più per comunicare meglio con il mondo, in modo che gli altri spettatori possano capirmi meglio.

Pengpeng Wang: Perché usa la fotografia come principale forma di espressione? Sta sperimentando altre forme?

Guan Yinlin: Il motivo principale per cui ho scelto la fotografia come forma principale di lavoro è la sua attualità e versatilità. Oltre alle immagini fisse, lavoro anche con le immagini in movimento e faccio anche qualche combinazione di pittura sulle mie fotografie. Recentemente ho fatto alcuni nuovi esperimenti di elaborazione.

Pengpeng Wang: Quale è stato il percorso creativo della sua serie Dreams? Come ha iniziato questa serie?

Guan Yinlin: Come ho già detto, l’idea originale della serie Dreams era dovuta al fatto che soffro di insonnia. Mi svegliavo ogni mattina e registravo i sogni della notte precedente, e lentamente tutto è diventato molto interessante. Ma all’epoca non avevo ancora un’idea precisa di cosa volessi fare con questo lavoro. Non volevo presentare il contenuto dei miei sogni o delle mie storie quotidiane, ma piuttosto evidenziare le cause e i sentimenti dei sogni che faccio e che sono in bianco e nero e non belli. Quindi presento questo tono un po’ ansioso, inquietante e triste attraverso le immagini. All’inizio mi sono concentrato sulle emozioni, quindi avevo alcuni pezzi che mi piacevano molto, come due ragazze su un’altalena, in un ambiente molto realistico, senza sapere chi fossero le ragazze. In seguito, ho svolto alcune ricerche sul perché gli esseri umani sognano e su come viene creato il contenuto dei sogni. Ho sperimentato l’uso della pellicola per le doppie esposizioni per presentare un particolare effetto, che ho portato a questa mostra al Lund Museum of Modern Art.

Pengpeng Wang: “La sua serie Dreams fa parte del programma espositivo di A60 International Art al Museo del Presente di Rende. Quale messaggio e quale riscontro vorrebbe che il pubblico italiano ricevesse dal suo lavoro?”

Guan Yinlin: “Ritengo che sognare sia una capacità umana comune e che oggi non riusciamo a capire veramente perché sogniamo e come si formano gli effetti dei nostri sogni. Spero che uno spettatore italiano, guardando il mio lavoro, possa percepire i propri sogni e il contenuto dei propri sogni. Inoltre, ho sempre pensato che ogni nostro sogno sia un “Paese fantastico”, come Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono come universi paralleli che esistono in ognuno di noi ogni notte, coesistendo nello stesso mondo. Sono personali, ma spesso hanno dei punti in comune”

Pengpeng Wang: “Abbiamo notato che lei ha avuto molte esperienze formative e mostre internazionali. Come vede l’influenza del suo background internazionale nel suo lavoro?”

Guan Yinlin: “Come ho detto prima, gli anni trascorsi a studiare filosofia nel Regno Unito hanno sviluppato soprattutto un forte pensiero critico, sia per il lavoro degli altri che per il mio. Nel processo creativo, questo pensiero critico mi permette di pensare alla stessa questione in più dimensioni creando prospettive diverse. Spero anche di rendere il mio lavoro più accessibile agli artisti e al pubblico di altri Paesi”

Pengpeng Wang: “Quale è, secondo lei, la missione dell’artista al giorno d’oggi?”

Guan Yinlin: “Credo che la maggior parte degli artisti siano esseri sensibili e riflessivi. Percepiamo i cambiamenti del mondo in modo rapido e acuto. L’opera d’arte è la risposta più diretta agli eventi del mondo reale. Può entrare meglio in empatia con lo spettatore. Soprattutto in questo momento, gli artisti devono prestare maggiore attenzione agli eventi attuali e usare le nostre capacità e armi uniche per esprimersi con coraggio. Indipendentemente dal mondo, possiamo fare del nostro meglio per fare dichiarazioni assordanti”.

Pengpeng Wang: “Quali sono i suoi prossimi progetti creativi o espositivi?”

Guan Yinlin: “Sto ancora lavorando alla serie Dreams e anche a una serie di opere intitolata Le cose invecchiano, che spero mostri agli spettatori che tutto nel mondo sta cambiando, in modo che possano percepire il processo di invecchiamento. L’altra mia mostra personale si terrà alla fine di dicembre a Wuhan, fuori dalla Square Room, e sarà una combinazione di opere che ho creato negli ultimi anni. Spero bene”.

A60 International Art

Altri articoli di arte su Dietro la Notizia