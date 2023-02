Oggi mercoledì 8 febbraio, alle 15.30 l’incontro “Il manager musicale, cosa fa e perché è importante per un artista: a tu per tu con Pietro Camonchia”. Non è mai facile per un artista individuare la propria strada e soprattutto mantenerla all’interno del settore musicale.

Diventa per questo essenziale affidarsi alle persone giuste. In quest’ottica è fondamentale la figura del manager che accompagna l’artista in tutte le fasi di sviluppo della carriera musicale. A parlarne è Pietro Camonchia, manager di molti artisti italiani, con una pluriennale esperienza sul campo.

Alle 16.30 il talk dal titolo “Musica e direttiva copyright: più compensi agli artisti”. La vita senza la musica sarebbe un errore, diceva Friedrich Nietzsche, e la Direttiva Copyright lo ha messo in chiaro, introducendo a favore degli artisti, da sempre i più deboli della filiera, il principio e il diritto della remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento via web delle opere a cui hanno preso parte in qualità di cantanti e musicisti.

A discutere dell’argomento Sergio Cerruti (presidente AFI) e Andrea Miccichè (presidente NUOVOIMAIE).

Dalle 17.30 alle 19.30 spazio ai giovani talenti con gli showcase a cura di iCompany (coordinamento artistico Massimo Bonelli). Ad esibirsi domani saranno Federica Chichi, Giovanni Segreti Bruno, Motus e Isotta.

Nei passati due anni, NUOVOIMAIE non ha rinunciato ad assegnare il Premio Enzo Jannacci – riservato a uno dei giovani in gara al Festival della Canzone italiana – anche se da remoto.

Quest’anno il titolo verrà consegnato venerdì 10 febbraio alle 15.40 nella Sala Stampa del Casinò di Sanremo. A contendersi il riconoscimento, insieme a una borsa di studio per la formazione, sono i Colla Zio, gIANMARIA, Olly, Sethu, Shari e Will.

NUOVOIMAIE, Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, è una collecting nata nel 2010.

Fondata e gestita da artisti, si occupa della tutela dei diritti connessi dovuti allo sfruttamento di opere audiovisive e musicali che vengono trasmesse via radio, tv, web, esercizi pubblici. Intermedia i diritti che spettano agli Artisti Interpreti Esecutori, come attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d’orchestra e di coro.

