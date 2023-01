Esce per la prima volta in Italia Creatività, il saggio in cui Mihály Csíkszentmihályi, lo psicologo ungherese celebre per la sua teoria del “flow”, esplora il processo creativo e le condizioni che lo favoriscono, sfata i miti sul “genio tormentato” e spiega perché coltivare la creatività sia necessario per il futuro del mondo.

COME SI RICONOSCONO LE PERSONE CREATIVE

Secondo Csíkszentmihályi, non è sufficiente essere stimolanti, interessanti, brillanti, o avere giudizi perspicaci e percezioni fresche. Il minimo comune multiplo di artisti, scienziati, biologi, politici, imprenditori, poeti e leader aziendali che sono stati e sono ora considerati creativi è la capacità di portare a compimento un progetto, di compiere una scoperta importante, quindi di contribuire alla cultura globale, ciascuno nel proprio campo di interesse.

Un’accezione sicuramente in contrasto con la retorica moderna, che tende a impiegare il termine “creativo” rinviandolo a un campo semantico più ampio, rischiando spesso di generare confusione con il talento, il genio e la creatività sul piano personale.

L’IDEA CREATIVA NASCE DALLA SINERGIA DI MOLTE FONTI

Inoltre, «un prodotto o un’idea che meriti di essere considerata creativa, scrive l’autore, nasce dalla sinergia di molte fonti, non dalla mente di una singola persona». È più facile favorire la creatività modificando le condizioni ambientali piuttosto che cercare di far pensare le persone in modo più creativo, perché una realizzazione autenticamente creativa non è quasi mai l’esito di un “insight” improvviso, di una lampadina che si accende nell’oscurità, ma qualcosa che si compie dopo anni di duro lavoro. E non sempre si compie nella testa delle persone, ma piuttosto nell’interazione tra i pensieri di un individuo e un contesto socioculturale.

TRENT’ANNI DI RICERCA

Uscito in edizione originale nel 1996, Creatività, scrive l’autore, «contempla trent’anni di ricerca dedicati allo studio di come vivono e lavorano le persone creative ed è un tentativo volto a rendere più comprensibile il misterioso processo attraverso il quale uomini e donne elaborano nuove idee e realizzano nuovi oggetti.»

Csíkszentmihályi dà voce ai creativi, a persone eccezionali le cui caratteristiche e le cui capacità hanno permesso loro di lasciare un segno. Ma quale è il vantaggio di studiare la creatività? La ragione più ovvia è che i suoi risultati arricchiscono la cultura e quindi migliorano la qualità dell’esistenza di tutti noi; ma non solo: se sfruttiamo le nuove conoscenze e le nuove scoperte, possiamo comprendere come rendere più interessante e più produttiva la nostra stessa vita.

LE CARATTERISTICHE DELLE PERSONE CREATIVE

Curiosità, coraggio, adattabilità, grande capacità di concentrazione, intelligenza accompagnata da una giusta dose di ingenuità, tranquillità, energia, determinazione, perseveranza: sono queste alcune delle diverse caratteristiche che contraddistinguono gli individui creativi, che rimangono però un anello della catena; un ruolo altrettanto essenziale è ricoperto dalla loro conoscenza precedente, dalla rete sociale e intellettuale che ha stimolato il loro pensiero prima, e dai processi di riconoscimento e diffusione delle loro innovazioni sul piano sociale poi.

«La maggior parte delle cose interessanti, importanti e squisitamente umane è il risultato della creatività. Condividiamo il 98% del nostro patrimonio genetico con gli scimpanzé. Ciò che ci rende diversi – il nostro linguaggio, i nostri valori, l’espressione artistica, la comprensione scientifica e la tecnologia – è il risultato dell’ingegnosità di alcuni individui, che è stata riconosciuta, premiata e poi trasmessa per mezzo dell’apprendimento. Senza considerare la creatività, sarebbe davvero difficile distinguere l’uomo dalle scimmie.»

L’autore: Mihály Csíkszentmihályi, psicologo ungherese, nato a Fiume nel 1934 ed emigrato negli Stati Uniti a ventidue anni, morto lo scorso anno, è stato un pioniere della psicologia positiva e ha introdotto il concetto di “flow”. Ha insegnato per anni all’Università di Chicago e in seguito alla Claremont University in California, fino alla sua morte nel 2021. Ha scritto oltre 120 articoli e una dozzina di libri sui temi della felicità e della creatività. Flow è il suo libro più celebre ed è un best seller mondiale.

