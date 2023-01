È uscito ieri venerdì 27 gennaio, “LOVE AGAIN”, il nuovo singolo di THE KID LAROI, la giovane superstar australiana che con il suo sound unico che unisce trap e melodie pop ha scalato le classifiche mondiali, accumulando miliardi di stream e guadagnando dozzine di certificazioni Oro, Platino e Multiplatino (The Kid LAROI – Love Again).

È online anche il video ufficiale del brano, diretto da Adrian Villagomez, che racconta una classica storia d’amore ma con un inedito colpo di scena (https://youtu.be/Mc-wFcieEmU).

Il brano sarà contenuto nel suo album di prossima uscita, “THE FIRST TIME”. il nuovo progetto discografico conterrà anche “Can’t Go Back To The Way It Was (Intro)” (https://youtu.be/ZWj-Z4Z2W3k), brano uscito all’inizio di questo mese.

“Love Again” si potrà ascoltare dalla mezzanotte di sabato 28 gennaio (Friday Jan 27th at 6pm ET) anche all’interno della nuovissima isola di FORTNITE “The Kid LAROI’s Wild Dreams” per un’esperienza sonora coinvolgente, che segue il viaggio di LAROI dai suoi esordi alla carriera in ascesa, costellata da performance sold-out, fino all’affermazione di superstar mondiale.

Nell’isola, oltre a “Love Again” si potranno ascoltare anche altri brani inediti. Questa è la prima volta in cui c’è più di una canzone inedita a guidare i giocatori di Fortnite attraverso la game experience.

