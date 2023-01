La digitalizzazione delle vendite e acquisto di prodotti e servizi, ha portato nuovi orizzonti e possibilità di sviluppo. Dinnanzi al cambiamento, sono troppe le informazioni e le competenze richieste per scegliere ed individuare le giuste strategie.

Cosa significa Marketing digitale?

Marketing digitale non significa vendere. O quantomeno non solo quello. La definizione copre diverse tipologie di servizi e obiettivi che possono essere prospettati. Esiste il servizio di mail marketing, l’ottimizzazione SEO, il social media marketing, il content marketing.

Questi servizi sono un’unica cosa?

Non é proprio cosi. Sono innanzitutto dei canali, che vanno svolti con competenze da parte di professionisti, che si aggiornano e si adeguano ai veloci e continui sviluppi e tendenze del settore. Partecipare a eventi, webinar e conferenze, sono solo alcune referenze di una persona competente.

Perché é vantaggioso affidarsi a persone competenti?

Perché é necessario avere una solida comprensione delle tecniche e delle strategie del marketing digitale, nonché delle diverse piattaforme e dei loro strumenti. Inoltre, è importante essere in grado di analizzare i dati e utilizzare i risultati per ottimizzare le campagne di marketing e raggiungere i risultati desiderati.

Quali sono i rischi che corre un’azienda se non trova persone competenti?

Le competenze nel marketing digitale sono fondamentali e spesso ci sono realtà che vendono servizi senza avere il dovuto know how interno. Le competenze sono cruciali per chi vuole intraprendere una carriera nel settore, poiché permettono di distinguersi e diventare competitivi in un mercato in continua evoluzione. Di conseguenza una persona preparata, porterà risultati positivi e in linea con le aspettative aziendali

Quale può essere la soluzione ?

Sicuramente la prima mossa è quella di rivolgersi ai dei professionisti del settore. Fare Web è un nuovo Digital Marketing Hub in cui si concentrano le attività di marketing digitale di più professionisti in sinergia fra di loro coordinati da un CTO/PM a seconda della tipologia di progetto. In questo spazio, vengono pianificate, coordinate e monitorate tutte le campagne di marketing online, dall’email marketing al social media marketing, dal content marketing al search engine optimization (SEO).

Quindi bisogna rivolgersi ad un’agenzia di comunicazione?

Fare Web è l’esatto opposto di un’agenzia, un progetto nato da un’idea di Christian Cilli, laureato in ingegneria informatica al Politecnico di Milano ed esperto di digital marketing, con competenze specifiche nell’ambito della SEO. L’esperienza pluriennale sua e dei suoi collaboratori, costituisce un team di professionisti, in grado di avere la piena visione e consapevolezza dei servizi possibili di cui il cliente necessita. E soprattutto di svilupparli con la preparazione e la visione corretta delle proposte esistenti sul mercato.

