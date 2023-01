È uscito ed è già in rotazione radiofonica “LLYLM” (Lie Like You Love Me), il nuovo singolo di ROSALÍA, artista, produttrice e cantautrice da miliardi di stream, vincitrice di un Grammy Award e di 12 Latin Grammy!

È online anche il video del brano, che in pochi giorni ha già collezionato milioni di visulizzazioni: https://youtu.be/rPG4XX_X9rs. “LLYLM” (Lie Like You Love Me) promette di diventare una hit mondiale, come il precedente singolo “Despechà”!

La superstar spagnola arriverà in Italia per un’unica data il 23 giugno, sul palco dell’Ippodromo SNAI di Milano come headliner degli I-Days Milano Coca Cola, per un concerto che si preannuncia esplosivo.

Dopo la pubblicazione dell’album già diventato culto “MOTOMAMI”, certificato Oro in Italia, è stato un successo planetario anche “MOTOMAMI +”, che contiene le hit “Despechà”, “La Fama”, “Saoko” e “Chicken Teriyaki”: un disco fuori dagli schemi che accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale seducente e sfaccettato, in grado di offrire l’autoritratto di una giovane donna forte, innovativa e orgogliosamente femminile.

Il singolo “Despechà” è stato certificato Platino in Italia: con oltre mezzo miliardo di stream, vanta 280 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 2 milioni di video su TikTok, ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, la Top 25 della classifica Viral italiana di Spotify e della classifica globale di Shazam, la Top 35 della classifica Viral globale di Spotify e la Top 45 della classifica italiana di Spotify. In Italia, il brano è entrato nella Top 50 dell’Airplay radiofonico.

L’artista durante il suo ultimo tour mondiale “MOTOMAMI WORLD TOUR” ha toccato per la prima volta anche l’Italia con un live sold-out al Forum di Assago di Milano che si è rivelato un vero e proprio evento di musica, moda e costume, acclamato da pubblico e critica.

