Uno degli spettacoli più divertenti di Corrado d’Elia, La Locandiera, in un allestimento pop, di grande energia, comicità e dal ritmo scoppiettante.

Una Locandiera travolgente, non convenzionale e irresistibile, dai colori accesi e dalle scene sgargianti.

Una commedia ambientata in un mondo di plastica, simbolo moderno dell’artificio, variopinto e smaccatamente finto.

Mirandolina sinuosa, affascinante, provocatoria, ironica, donna emancipata e moderna, vestita di rosa shocking e dai capelli biondo platino fa letteralmente impazzire amore tutti gli avventori della sua locanda.

Da una parte archetipo e modello indiscusso di femminilità, dall’altra pragmatica e calcolatrice donna d’affari che conduce il suo gioco.

Un orologio di precisione, così come lo aveva scritto Goldoni, in versione contemporanea.

Il prezioso e atteso incontro tra un grande testo e un regista – Corrado d’Elia – dal personalissimo e incisivo punto di vista, ricrea sulla scena una Locandiera finalmente comica, ricca di energia, d’emozione e ritmo, di atmosfere e scambi esuberanti.

Questa è davvero una locandiera come non l’abbiamo mai vista!

In scena da mercoledì 8 fino al 19 febbraio 2023

Info e biglietteria Teatro Leonardo.

martedì e sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30

intero 25,00€ – convenzioni 20,00€, ridotto Arcobaleno (per chi porta in cassa un oggetto arcobaleno) 20,00€, Under 30 e Over 65 –

Durata dello spettacolo: 90 minuti

Info e prenotazioni biglietteria@mtmteatro.it – 02.86.45.45.45

