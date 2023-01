OBLOMOV SHOW è ispirato a Oblomov di Ivan Goncarov, uno dei più importanti romanzi russi di fine Ottocento. all’apatia”.

Il protagonista Oblomov, l’antieroe per eccellenza, nelle prime cento pagine del romanzo non si alza neanche dal letto, cercando ogni scusa possibile per rimandare la vita al giorno successivo.

Testo di Dario Merlini con Martina De Santis, Francesca Gemma, Francesco Meola, Dario Sansalone, Umberto Terruso.

Ecco la rivisitazione sul palco, ai giorni nostri:

Oblomov è un uomo vicino ai quarant’anni con brillanti trascorsi artistici.

Dopo alcune delusioni lavorative e sentimentali ha però scelto di isolarsi nella vecchia casa di famiglia con il fratello Zachar, lontano da colleghi, passioni e da qualunque tipo di ambizione.

A loro si aggiunge Agafia, una conoscenza estiva di Zachar, che da un giorno all’altro invade la casa di Oblomov, creando i primi disequilibri nella quotidianità dei due fratelli.

Ma è solo grazie al ritorno dell’amico d’infanzia Stolz che Oblomov ricomincerà a confrontarsi con il mondo fuori.

Sarà proprio Stolz a presentargli Olga, la donna di cui Oblomov si innamora follemente. Riuscirà a ricostruirsi una vita felice insieme a Olga? O la paura di fallire lo riporterà nell’apatia del suo divano?

La pandemia ha obbligato la maggior parte della popolazione a rivedere le proprie abitudini modificando profondamente la qualità dei rapporti sociali e le possibilità di incontro.

In questa riscrittura contemporanea, OYES si muove sul delicato confine tra dimensione mentale e vita reale, provando a raccontare in chiave tragicomica la fatica di ricominciare, la paura di rimettersi in gioco.

MTM Teatro Litta – dal 9 al 12 febbraio 2023

Info e biglietteria: https://www.mtmteatro.it/

da giovedì a sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30

intero 25,00€ – convenzioni 20,00€, ridotto Arcobaleno (per chi porta in cassa un oggetto arcobaleno) 20,00€, Under 30 e Over 65 –

15,00€, ridotto bicicletta € 15,00

durata dello spettacolo: 95 minuti

