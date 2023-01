Gli Emirati Arabi Uniti diventeranno presto la prima nazione araba a insegnare gli orrori dell’Olocausto nazista nelle proprie scuole, una mossa storica che è stata lodata in alcuni ambienti ma criticata in altri.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno intenzione di includere l’educazione all’Olocausto nei programmi scolastici primari e secondari, ha twittato la scorsa settimana l’ambasciata del Paese negli Stati Uniti.

Il Paese ha dichiarato che collaborerà con l’Istituto per il monitoraggio della pace e della tolleranza culturale nell’educazione scolastica, con sede a Tel Aviv e a Londra, e con Yad Vashem, il museo commemorativo dell’Olocausto a Gerusalemme, per contribuire allo sviluppo di un nuovo curriculum, secondo quanto riportato dal Times of Israel.

“Ora abbiamo l’opportunità di raggiungere un nuovo pubblico e Yad Vashem sta lavorando per aprire la strada alla consapevolezza dell’Olocausto nel mondo di lingua araba”, ha dichiarato il portavoce dell’organizzazione, Simmy Allen. “Nella maggior parte del mondo di lingua araba, fino a poco tempo fa, il dialogo con lo Yad Vashem sugli eventi e le atrocità dell’Olocausto era scarso o nullo”, ha aggiunto.

L’educazione all’Olocausto è stata largamente assente dai curricula dei governi arabi, ma gli Emirati Arabi Uniti hanno raddoppiato gli sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’Olocausto da quando, nel 2020, hanno normalizzato le relazioni con Israele in un patto noto come Accordi di Abraham.

Non è chiaro se la misura degli EAU si applicherà solo alle scuole pubbliche o alle centinaia di scuole pubbliche del Paese.

Secondo i dati della Banca Mondiale, circa il 90% della popolazione degli Emirati Arabi Uniti, che conta circa 10 milioni di abitanti, è composta da espatriati, molti dei quali mandano i loro figli in scuole pubbliche che insegnano programmi di studio internazionali che spesso includono l’educazione all’Olocausto.

La reazione degli arabi al di fuori degli Emirati Arabi Uniti è stata in gran parte critica: alcuni hanno accusato il Paese di cedere il controllo dei propri programmi di studio a Israele, mentre altri si sono chiesti se ciò sarebbe andato a scapito dell’insegnamento della storia palestinese, in particolare della Nakba.

La Nakba, che in arabo significa catastrofe, si riferisce alla creazione di Israele nel 1948, che costrinse circa 700.000 palestinesi a lasciare le loro case.

“Non neghiamo l’Olocausto e siamo solidali con le sue vittime”, ha twittato Dareen, un commentatore su Twitter che si identifica come palestinese. “Ma includerlo nel curriculum dei giovani studenti rende più facile per l’occupazione (Israele) infiltrarsi nel popolo arabo”.

“L’opinione pubblica emirata può non essere del tutto d’accordo, ma la leadership ha deciso che questa è la strada da percorrere e quella da continuare a seguire”, ha dichiarato Dina Esfandiary, consulente senior per il Medio Oriente e il Nord Africa dell’International Crisis Group.

Alcuni della popolazione non si sentiranno a proprio agio nel coordinarsi con un’istituzione israeliana “in un’area sensibile come quella dell’istruzione”, dal momento che esiste una simpatia popolare per la condizione dei palestinesi, ha affermato Diwan dell’Arab Gulf States Institute.

“Ma questo non dovrebbe negare il valore e l’importanza della comprensione dei fatti storici e del contesto dell’Olocausto”, ha aggiunto. “La disinformazione è un problema e non aiuta nessuno”.

