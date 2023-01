I Ghost pubblicano oggi una nuova versione del loro brano “Spillways” in collaborazione con Joe Elliott, lead singer e tra i membri fondatori della band hard rock Def Leppard.

“Spillways” è tratto dal quinto album dei Ghost, “IMPERA“, pubblicato nel marzo 2022.

Parlando di questa collaborazione, Joe Elliott, che in passato aveva apertamente dichiarato di essere fan dei Ghost, ha raccontato che: “IMPERA è stato il mio album rock preferito del 2022… Ho scoperto lungo la strada che Tobias è un fan dei Def Leppard, quindi credo fosse inevitabile che entrambi ci scoprissimo a vicenda! Una volta che ci è stata presentata l’idea di lavorare insieme, la cosa si è sviluppata in maniera organica e sono entusiasta di aver potuto cantare in quella che è la mia canzone preferita di quell’album!”

Tra i tanti riconoscimenti del 2022, i Ghost si sono posizionati al primo posto della Best of Kickass Metal 2022 di Spotify, mentre le copertine di Revolver Magazine e Metal Hammer hanno proclamato IMPERA Miglior Album del 2022 e Loudwire ha nominato i Ghost “Artista dell’anno 2022”.

Per assistere al fantasmagorico viaggio di Joe Elliott nel mondo dei Ghost, aprite il capitolo 15: l’ultima puntata della lunga serie di webisodes dei Ghost.

“Chapter 15: Meanwhile In Dublin” documenta una sessione di karaoke che va a rotoli in modo spettacolare e soprannaturale (e se avete voglia di cantare, date un’occhiata alla canzone “Spillways (ft. Joe Elliott)” su https://i.ghost-official.com/SpillwaysDLVid).

Articoli di Musica su Dietro La Notizia