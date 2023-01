Dopo la notizia della loro esibizione al Coachella di quest’anno, le boygenius hanno annunciato il loro atteso ritorno con l’uscita di tre singoli tratti dal loro prossimo album The Record (Interscope Records): “$ 20″, “Emily I’m Sorry” e “True Blue”. L’album uscirà il 31 marzo 2023 e segna il primo album in studio per la band.

boygenius, l’acclamato trio composto da Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, ha pubblicato e autoprodotto il loro EP di debutto boygenius nel 2018.

L’uscita di “$20″, “Emily I’m Sorry” e “True Blue” segna la prima nuova musica della band dal 2020, quando hanno pubblicato alcuni demo dalle sessioni di registrazione per l’EP al fine di raccogliere fondi per le organizzazioni di beneficenza nelle rispettive città d’origine.

La band ha raccolto oltre $ 23.000 per il Downtown Women’s Center di Los Angeles, OUTMemphis, e Mutual Aid Distribution Richmond.

Tracce di The Record qui sotto:

“Without You Without Them” “$20” “Emily I’m Sorry” “True Blue” “Cool About It” “Not Strong Enough” “Revolution 0” “Leonard Cohen” “Satanist” “We’re in Love” “Anti-Curse” “Letter to an Old Poet”

boygenius si esibirà al Coachella Music Festival sabato 15 e sabato 22 aprile 2023.

