Dentro le serie tv, Miti e riti della serialità- è questo il titolo del ciclo di conferenze a cura di Matteo Mazza organizzate dalla Biblioteca in collaborazione con Csbno. Si terranno dal 2 febbraio al 2 marzo 2023. L’ingresso è gratuito.

Ecco il programma

Primo incontro | giovedì 2 febbraio 2023 ore 21. La serialità americana come nuova fabbrica dei sogni e genere televisivo in continua evoluzione. I grandi showrunner della serialità e le strategie della narrazione.

Secondo incontro | giovedì 9 febbraio 2023 ore 21. La storia della serialità televisiva come racconto di una nuova e complessa forma di intrattenimento. I rapporti tra cinema e serie tv.

Terzo incontro | giovedì 23 febbraio 2023 ore 21. Miti e icone dell’immaginario serial televisivo da Laura Palmer di Twin Peaks a Undici di Stranger Things. Quali personaggi sono stati consegnati alla memoria collettiva?

Quarto incontro | giovedì 2 marzo 2023 ore 21. I grandi temi della serialità contemporanea. Il fascino del potere e la lotta di classe in House of Cards e Downton Abbey; la crisi di identità in The Americans e The Good Wife; informazione tecnologia ed etica in The Newsroom e Black Mirror; forme dell’indagine in The Wire, True Detective, Fargo e Mindhunter; l’ambiguità del male in Dexter, Breaking Bad e Better Call Saul; l’apocalisse in The Walking Dead e Lost.

Chi è Matteo Mazza

Nato nel 1981, laureato in Scienze dei beni culturali e in Scienze religiose, è docente di liceo. Collabora con la Cooperativa Fuorischermo presso il Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni e con ACEC alla realizzazione di progetti di cultura cinematografica e di educazione al linguaggio audiovisivo. Ha scritto per INLAND, Cineforum, Duellanti.

Per informazioni: Biblioteca Comunale di Bollate. Tel: 02 35005508. Email: biblioteca.bollate@csbno.net

