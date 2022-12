Meta avverte che lo spyware è ancora usato per colpire le persone sui social media

Meta ha avvertito che l’uso di spyware per colpire indiscriminatamente le persone, compresi i giornalisti e gli attivisti, è una minaccia persistente.

Le aziende di sorveglianza a pagamento continuano ad adattarsi e a cambiare tattica di fronte agli sforzi per bloccare le loro capacità.

Il proprietario di Facebook dice che le aziende si stanno adattando e cambiando tattica di fronte agli sforzi per chiudere le attività.

Un rapporto della società madre di Facebook ha descritto gli sforzi del gruppo di social media per rimuovere una serie di aziende, tra cui due legate alla Russia, una con sede in Israele e un’entità in Cina, che secondo Meta sarebbero state utilizzate per “raschiare” Facebook e Instagram alla ricerca di informazioni private degli utenti nel tentativo di comprometterne gli account.

In un caso, Meta ha dichiarato di aver rimosso più di 100 account su Facebook e Instagram collegati a una società russa chiamata Avalanche, che avrebbe venduto l’accesso a una piattaforma che consente di spiare Internet.

Meta ha dichiarato che una serie di individui e gruppi sono stati presi di mira utilizzando la rete russa, da attivisti ambientali, membri dei media, ONG negli Stati Uniti e politici.

Tra le altre società che sono state rimosse dalle piattaforme Meta vi sono una società con sede a New York chiamata Social Links, che aveva originariamente sede in Russia, e Cyberglobes, con sede in Israele.

Allo stesso tempo, Meta ha riconosciuto che altre società che aveva cercato di bandire l’anno scorso dalle sue piattaforme, hanno cercato di aggirare i blocchi sulle piattaforme di Meta e hanno aggiornato il loro software per cercare di eludere il rilevamento.

Nathaniel Gleicher, responsabile delle politiche di sicurezza di Meta, ha dichiarato che l’azienda ha cercato di condividere le informazioni sulle minacce con i governi e altre aziende tecnologiche per mitigare la minaccia contro gli utenti.

Ma Gleicher ha anche riconosciuto che il grande protagonsta del settore dei social media – Twitter – non sembra più disponibile ad accettare informazioni su tali minacce.

“Il nostro obiettivo principale è fare tutto il possibile per proteggere le persone. Per questo condividiamo le nostre intuizioni con i nostri colleghi del settore. Twitter sta attraversando una fase di transizione e la maggior parte delle persone con cui abbiamo avuto a che fare nonfnno più parte di certi team.

Di conseguenza, dobbiamo aspettare e vedere cosa annunceranno in queste aree di minaccia”, ha detto Gleicher durante una telefonata sul rapporto Meta.

A novembre Forbes ha riportato che i responsabili della sicurezza, della privacy e della conformità di Twitter hanno lasciato l’azienda meno di due settimane dopo l’acquisizione da parte del miliardario Elon Musk.

In un caso, Meta ha dichiarato di aver chiuso una rete di 900 falsi account Instagram e Facebook operanti dalla Cina, che sembravano concentrarsi su persone in Myanmar, India, Taiwan, Stati Uniti e Cina,

Personale militare, attivisti pro-democrazia, dipendenti governativi, politici e giornalisti le categorie prese di mira.

