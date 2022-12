Federica Nargi, volto noto della televisione italiana e di diverse campagne pubblicitarie, ha lanciato un nuovo brand di make-up Sobea.

La linea di cosmetici proposta è quella della bellezza naturale, pensata per le donne che desiderano mettere in risalto la propria autenticità senza filtri e trucchi troppo invadenti. Trucchi viso, occhi e labbra di Sobea hanno una palette di colori: le nuance sono ispirate ai toni della terra e della natura e, per questo, perfette per tutti i tipi di carnagione, nonché ideali per creare un make-up naturale.

Dopo anni di televisione, esperienze in teatro, nelle campagne pubblicitarie, Federica Nargi, ha voluto pensare a sé e alle altre donne, che ogni giorno vivono il momento del trucco

“Sobea è frutto di un anno e più di lavoro, di ricerca, innovazione e sviluppo. Da qui è nata la linea dedicata ai trucchi viso, occhi e labbra studiati per esaltare la bellezza naturale, autentica e genuina delle donne”, spiegano dall’azienda.

L’idea del nome del brand è l’unione delle iniziali dei nomi delle due figli, avute dall’ex calciatore professionista Alessandro Matri, Sofia e Beatrice.

I prodotti della Sobea Cosmetics sono infine realizzati con ingredienti ricercati, con proprietà preziose per il benessere della pelle, operando inoltre nel rispetto dell’ambiente.

