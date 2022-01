Dopo “Santé”, brano che lo ha riportato alla musica dopo un silenzio di oltre 5 anni, STROMAE mette a segno un altro colpo, questa volta al nostro cuore e alla nostra anima.

Se “Santé” era un brano per riflettere e dedicare un momento agli altri, a chi lavora duramente, il nuovo inedito “L’ENFER” colpisce duramente il nostro stomaco, a partire dalla sua straordinaria presentazione durante il Tg serale del canale francese TF1 (visibile qui https://youtu.be/YAG6nj7Sff8) durante il quale STROMAE ha cantato per la prima volta il suo brano guardando, direttamente negli occhi, gli spettatori a casa.

“L’ENFER”, già disponibile negli store digitali https://stromae.lnk.to/lenferem e in programmazione radiofonica da venerdì 14 gennaio, è un brano potente che esplora i problemi legati alla salute mentale e alle lotte interiori che affrontiamo tutti i giorni.

Anche questa volta STROMAE ha trovato le giuste parole, accompagnate da struggenti e melanconiche note di pianoforte, per dare a chi lo ascolta un talismano per combattere contro questi pensieri negativi e i momenti più difficili, momenti che lui stesso ha raccontato di aver passato.

“L’ENFER” e “SANTÉ” faranno parte del nuovo album di STROMAE, il terzo disco di studio, “Multitude” in uscita il prossimo 4 Marzo 2022 (Darkroom/Interscope Records). L’attesissimo album conterrà in tutto 12 tracce inedite scritte e prodotte da Stromae e sarà disponibile in versione digitale, CD e vinile, oltre alle versioni speciali colorate per D2C. L’album è già disponibile per il Pre-order/save/add su https://vir.lnk.to/multitude.

Alla fine di un lungo tour sold-out nelle arene di tutto il mondo – compreso il prestigioso Madison Square Garden di New York e la sua performance sbalorditiva al Coachella Festival del 2015 – l’artista, autore, performer, produttore, designer e regista belga acclamato dalla critica, si era preso una pausa dalla musica per dedicarsi ad altri aspetti della sua creatività come i video musicali per Dua Lipa (IDGAF) e Billie Eilish, così come la continuazione del suo progetto di moda sotto lo pseudonimo Mosaert con i suoi partner creativi Coralie Barbier e Luc Van Haver.

STROMAE tornerà live in Italia il prossimo 20 luglio per un’unica data nel nostro paese all’interno del Milano Summer Festival (Ippodromo Snai San Siro). I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e Ticketmaster.it.

R101 è radio ufficiale dell’evento.

