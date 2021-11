Live Nation comunica che la prima data prevista a Milano per Louis Tomlinson nel 2022, l’8 aprile al Lorenzini District, viene riprogrammata il 10 aprile 2022 al Mediolanum Forum Assago. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Informazioni sul cambio di venue e data per il concerto:

Chi è già in possesso di un biglietto valido per lo show previsto al Lorenzini District di Milano riceverà via mail, in tempo utile, un segnaposto per la nuova data del 10 aprile al Mediolanum Forum.

Il Mediolanum Forum prevede i posti di Parterre in piedi e dei settori Anello A e Anello B a sedere non numerati.

Il segnaposto riporterà le indicazioni del nuovo posto assegnato. L’assegnazione dei posti avverrà seguendo la cronologia di acquisto. Ai primi biglietti venduti verrà assegnato il Parterre fino ad esaurimento della capienza permessa, seguirà l’assegnazione dell’Anello A e infine dell’Anello B.

Il segnaposto è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi.

È possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro e non oltre il 5 dicembre 2021 presso il punto o il circuito vendita autorizzati che li hanno rilasciati.

Per chi ha acquistato il biglietto in un punto vendita sul territorio e non online, la riassegnazione del posto avverrà il giorno stesso del concerto alla biglietteria del Mediolanum Forum Assago.

IMPORTANTE: Sarà necessario stampare il segnaposto ricevuto via mail e portarlo con sé il giorno dello spettacolo insieme al biglietto originariamente acquistato per accedere allo spettacolo.

L’accesso con il solo biglietto o con il solo segnaposto NON è consentito: sarà necessario essere in possesso sia del biglietto per lo spettacolo sia del segnaposto.

Restano invariate le altre date di Louis Tomlinson annunciate in Italia:

30 agosto 2022 – ROMA – Roma Summer Fest – Cavea, Auditorium Parco della Musica

1 settembre 2022 – TAORMINA – Teatro Antico

3 settembre 2022 MILANO – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

