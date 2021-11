Greta Van Fleet, la band hard-rock americana capitanata da Joshua Kiszka, torna finalmente in Italia per due imperdibili date. Il 9 giugno per I-Days Milano all’Ippodromo Milano Trenno e il 19 giugno per Firenze Rocks alla Visarno Arena di Firenze.

Greta Van Fleet: il tour mondiale

Partirà il 25 febbraio 2022 da Las Vegas il tour mondiale del gruppo statunitense che li vedrà calcare i migliori palchi di tutto il mondo e i festival estivi più importanti come Heartland Festival in Danimarca e i I-Days e Firenze Rocks in Italia, confermando l’internazionalità dei due appuntamenti italiani più attesi del prossimo anno.

Dopo l’annuncio di Imagine Dragons per la giornata dell’11 giugno e dopo la riconferma di Aerosmith e Foo Fighters per le giornate del 10 e 12 giugno, la line-up di I-Days si chiude con il gruppo che ha riportato in voga il rock, i Greta Van Fleet,come headliner della prima giornata, il 9 giugno 2022.

La band salirà anche sul palco di Firenze Rocks prima dei Metallica per l’ultimo giorno del festival, il 19 giugno 2022. Nei giorni precedenti anche Green Day (16 giugno), Muse (17 giugno) e Red Hot Chilli Peppers (18 giugno).

Greta Van Fleet: i biglietti

I biglietti per la giornata di giovedì 9 giugno 2002 a I-Days saranno disponibili in presale Ticketmaster per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward dalle ore 10:00 di mercoledì 24 novembre scaricando, nella sezione Vantaggi dell’App, il coupon con il codice da utilizzare su https://shop.ticketmaster.it/presale/coupon.html?idProduct=1755

Per la vendita generale i biglietti e gli abbonamenti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 26 novembre nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Per la giornata di domenica 19 giugno 2022 a Firenze Rocks i biglietti e gli abbonamenti sono già in vendita su www.firenzerocks.it e su tutti i circuiti e punti vendita autorizzati.

Greta Van Fleet: la carriera

In tre anni, i Greta Van Fleet sono passati dal fare tour nei piccoli bar di Detroit e Saginaw ad essere headliner di spettacoli nei cinque continenti: la band che prima faceva concerti improvvisati davanti a soli teenager ora vende più di un milione di biglietti in tutto il globo.

Partiti dai piccoli bar del Midwest, dove hanno iniziato a suonare non ancora maggiorenni, sono arrivati a calcare i palchi dei più importanti anfiteatri americani. Da Frankenmuth al tour bus per tutta l’America, poi il loro primo volo per l’Europa: tutto questo è raccontato nel loro nuovo album The Battle at Garden’s Gate pubblicato il 16 aprile 2021. Le aspettative per loro sono alte, ma ai Greta Van Fleet basta suonare per dimostrare la propria forza.

I-Days

I-Days, il grande festival internazionale che dal 1999 anima la stagione estiva, ha visto esibirsi sui suoi palchi tutti i gruppi più amati della scena rock internazionale, dai Muse ai Nine Inch Nails, dai Tools ai Sonic Youth, senza dimenticare Queens Of the Stone Age, Arcade Fire, Franz Ferdinand e Blink 182, diventando così uno degli appuntamenti fissi dell’estate rock italiana.

Firenze Rocks

Firenze Rocks, uno dei più importanti festival musicali europei, giunto alla sua 3° edizione, che conta già oltre 500.000 presenze e che dal 2017 porta stelle della musica come Guns ‘N’ Roses, Eddie Vedder e The Cure, è pronto a tornare per far vivere un’esplosione rock nel cuore di una delle città d’arte più belle al mondo, Firenze.

