Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 ottobre torna Swing’n’Milan, il festival internazionale dedicato al ballo, alla musica e alla cultura swing degli anni ’30 e ‘40.

“Swing’n’Milan,” 3 serate di musica live con tre band d’eccezione

Per l’occasione, il locale meneghino Spirit de Milan si trasformerà in una vera e propria “cattedrale dello swing”, coinvolgendo appassionati della cultura swing provenienti da ogni parte del mondo in una location unica per 3 serate di musica live con tre band d’eccezione (gli Hot Graverl Eskimos, i Mondays Orchestra e, direttamente dalla Svezia, gli Hornsgatan Ramblers), eleganza e divertimento con i corner di vintage styling, buon cibo ed esibizioni indimenticabili di ballerini italiani e internazionali.

Swing’n’Milan, prima rassegna in Italia in cui si torna a ballare (nel rispetto delle norme di sicurezza)

Di seguito il programma (visibile al seguente link www.swingnmilan.it/swingnmilan/programma-2021):

VENERDÌ 15 OTTOBRE

(biglietto 20 € inclusa 1 consumazione

Apertura porte ore 18:30

Dj Swing

Dalle 20:30 alle 21:10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle 21:00 alle 02:00

Dj set

On Stage – Hot Gravel Eskimos

On The Dance Floor – preliminari gara di coppia Strictly di Lindy hop

On Stage – Hot Gravel Eskimos

Dj set

SABATO 16 OTTOBRE

(biglietto 25 € inclusa 1 consumazione)

Corsi di ballo

Dalle 11:35 alle 12:00

Dance Camp – registrazione

Dalle 12:10 alle 12:50

Dance Camp – audizioni

Dalle 13:00 alle 17:40

Dance Camp – con gli insegnanti internazionali Nils Andrèn & Bianca Locatelli, Vincenzo Fesi & Moe Sakan, Fredrik Dahlberg

Apertura porte ore 18:30

Dj Swing

Dalle 20:30 alle 21:10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle 21:00 alle 02:00

Dj set

On Stage – Hornsgatan Ramblers

On The Dance Floor – finali gara di coppia Strictly di Lindy hop

On Stage – Hornsgatan Ramblers

Dj set

DOMENICA 17 OTTOBRE

(biglietto 15 € inclusa 1 consumazione)

Corsi di ballo

Dalle 13:00 alle 17:40

Dance Camp – con gli insegnanti internazionali Nils Andrèn & Bianca Locatelli, Vincenzo Fesi & Moe Sakan, Fredrik Dahlberg

Apertura porte ore 18:30

Dj Swing

Dalle 20:30 alle 21:10

First Step per assoluti principianti a cura di Golden Swing Society

Dalle 21:00 alle 01:00

Dj set

On stage – Monday Orchestra

Dj set

Le prevendite per le serate sono disponibili al seguente link: http://www.swingnmilan.it/biglietteria-serate/

www.swingnmilan.it – www.instagram.com/swing_n_milan/

