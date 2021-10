Pier Luigi Bersani, Alessandro Sallusti e Nunzia De Girolamo ospiti di “Accordi & Disaccordi”

Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio

Mercoledì 13 ottobre alle 21:25 sul Nove. Live streaming su Discovery+

Nuovo appuntamento con l’approfondimento politico sul Nove: mercoledì 13 ottobre alle 21:25 torna il talk d’attualità “ACCORDI&DISACCORDI”, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Ospiti della puntata sono il deputato di Leu Pier Luigi Bersani, il direttore di Libero Alessandro Sallusti e l’ex ministro delle Politiche agricole e conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo.

In studio si parlerà delle conseguenze politiche della violenta manifestazione avvenuta a Roma il 9 ottobre, che ha portato sindacato e partiti di centrosinistra a chiedere lo scioglimento delle formazioni neofasciste o per via parlamentare o per via giudiziaria.

L’analisi dei temi più caldi dell’attualità sarà come sempre a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

Infine la parte satirica sarà riservata alla rubrica del Terzo Segreto di Satira Disaccordi&Disaccordi.

